Timur Tengah Kembali Meningkatkan Kapasitas Setelah Layanan Terganggu

Timur Tengah kembali meningkatkan kapasitas setelah layanan mereka terganggu berbulan-bulan. Maskapai di luar Teluk menyiapkan beragam strategi untuk menjawab permintaan pasar atas layanan penerbangan antara Eropa dan Asia.

Maskapai penerbangan terbesar Yunani akan melanjutkan penerbangan ke Tel Aviv dari Heraklion, Rhodes, dan Larnaca pada 21 Mei. Penerbangan dari Thessaloniki ke Tel Aviv dibatalkan hingga 26 Juni. Penerbangan ke Dubai dibatalkan hingga 31 Agustus, dan ke Erbil dan Baghdad hingga 2 Juli. Air France telah menangguhkan penerbangan ke Tel Aviv, Beirut, dan Dubai hingga 3 Juni dan ke Riyadh hingga 26 Mei.

KLM telah menangguhkan penerbangan ke Riyadh, Dammam, dan Dubai hingga 28 Juni. Maskapai Hong Kong ini telah menangguhkan penerbangan ke Dubai dan Riyadh hingga 31 Agustus dan layanan pesawat kargo ke Dubai dan Riyadh hingga 31 Mei. Maskapai ini berencana untuk mengoperasikan semua penerbangan terjadwal setelah Juni. Maskapai AS ini telah memperpanjang penangguhan layanannya untuk rute Atlanta-Tel Aviv hingga 18 Desember dan berencana untuk melanjutkan penerbangan New York-JFK ke Tel Aviv pada 6 September.

Maskapai ini mengatakan peluncuran rute Boston-Tel Aviv, yang direncanakan pada akhir Oktober, telah ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Maskapai Finlandia ini telah membatalkan penerbangan ke Doha hingga 2 Juli, sambil terus menghindari wilayah udara Irak, Iran, Suriah, dan Israel. Maskapai ini baru akan memulai kembali penerbangan ke Dubai pada bulan Oktober.

British Airways, maskapai milik IAG, telah menunda dimulainya kembali penerbangan ke Dubai, Doha, dan Tel Aviv hingga 1 Agustus dan berencana untuk mengurangi penerbangan ke Timur Tengah ketika layanan dimulai kembali, sementara secara permanen menghapus Jeddah sebagai tujuan. Maskapai ini juga berencana untuk mengurangi layanan ke Dubai, Doha, Riyadh, dan Tel Aviv menjadi satu penerbangan harian. Maskapai penerbangan Polandia ini telah menangguhkan penerbangan ke Tel Aviv hingga 30 Mei.

Maskapai ini juga telah membatalkan penerbangan ke Riyadh hingga 30 Juni dan ke Beirut pada 31 Maret--27 Juni 2026. LOT berencana untuk mengoperasikan rute musim dinginnya ke Dubai pada bulan Oktober. Austrian Airlines akan memulai kembali operasi ke Tel Aviv mulai 1 Juni, sementara SWISS, ITA Airways, dan Lufthansa berencana untuk melanjutkan penerbangan paling cepat pada Juli 2026. Brussels Airlines telah menangguhkan operasinya hingga 24 Oktober.

Lufthansa, Swiss, dan ITA Airways akan terus menangguhkan penerbangan ke Dubai hingga 13 September. Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, dan Brussels Airlines menangguhkan penerbangan ke Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Riyadh, Erbil, Muscat, dan Teheran hingga 24 Oktober. Maskapai penerbangan berbiaya rendah Eurowings menangguhkan penerbangan ke Tel Aviv hingga 9 Juli, ke Beirut hingga 12 Juni, ke Erbil hingga 22 Juni, dan ke Dubai, Abu Dhabi, dan Amman hingga 4 Oktober.

ITA Airways juga memperpanjang penangguhan penerbangannya ke Riyadh hingga 30 Juni. Pegasus Airlines Turki membatalkan penerbangannya ke Iran, Irak, Kuwait, Bahrain, Penerbangan ke Dammam, Riyadh, Abu Dhabi, dan Sharjah hingga 1 Juni. Maskapai penerbangan nasional Australia ini menambah penerbangan ke Roma dan Paris untuk memenuhi peningkatan permintaan rute Eropa. Penerbangan ke Paris akan meningkat menjadi lima penerbangan pulang pergi per minggu dari tiga, dan layanan Perth-Singapura akan meningkat dari harian menjadi 10 penerbangan per minggu.

Jadwal yang diperbarui akan berlaku secara bertahap untuk penerbangan mulai pertengahan April dan berlangsung hingga akhir Juli. Maskapai ini memperpanjang penangguhan penerbangan Singapura-Dubai hingga 2 Agustus, sambil menambahkan layanan pada rute Singapura-London Gatwick dan Singapura-Melbourne mulai akhir Maret hingga 24 Oktober untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi. SunExpress, perusahaan patungan Turkish Airlines dengan Lufthansa, telah membatalkan penerbangan ke Dubai, Amman, Bahrain, Beirut, dan Erbil hingga 30 Juni 2026.

Maskapai penerbangan berbiaya rendah ini akan melanjutkan penerbangan ke Tel Aviv pada 28 Mei 2026, tetapi penerbangan ke Dubai, Abu Dhabi, dan Amman dari destinasi di daratan Eropa tetap ditangguhkan hingga pertengahan September 2026. Semua penerbangan ke Madinah ditangguhkan tanpa batas waktu





