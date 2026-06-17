Timnas Yordania Siap Tampil di Piala Dunia 2026

Tim nasional Yordania siap tampil di Piala Dunia 2026 melawan Austria. Mereka mengaku sangat bangga dan siap tampil tanpa beban.

Tim nasional Yordania siap tampil di Piala Dunia 2026 melawan Austria . Meskipun belum pernah berpartisipasi di turnamen terakbar di dunia ini, Yordania mengaku sangat bangga dan siap tampil tanpa beban.

Langkah bersejarah Yordania untuk menembus putaran final dilalui lewat perjuangan yang sangat luar biasa. Mereka berhasil mengamankan tiket kelolosan otomatis setelah finis di peringkat kedua klasemen akhir Grup B pada putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan hasil pembagian grup, tim debutan ini langsung dihadapkan pada persaingan ketat di Grup J bersama raksasa Argentina, Aljazair, serta lawan mereka hari ini, Austria. Baginya berdiri di panggung Piala Dunia merupakan perwujudan dari mimpi terbesar yang menjadi nyata.

Haddad, kapten Yordania, mengaku bahwa kesiapan mental para pemain telah teruji lewat berbagai situasi krusial selama kualifikasi.

"Kami memiliki rasa percaya diri. Tekanan yang biasa kami rasakan telah membawa kami sampai ke sini. Jadi, mari kita lihat ke mana hal ini akan membawa kami," ujarnya. Kendati mengusung rasa percaya diri yang tinggi, persiapan taktis Yordania menjelang putaran final sebenarnya diwarnai dengan catatan hasil yang kurang meyakinkan.

Sepanjang rangkaian laga uji coba pemanasan beberapa waktu lalu, Al-Nashama gagal memetik satu pun kemenangan dengan membukukan dua hasil imbang saat bersua Kosta Rika dan Nigeria, serta dipaksa menelan kekalahan dari Swiss dan Kolombia. Namun, catatan minor di laga persahabatan tersebut dipastikan tidak akan melunturkan motivasi spartan mereka untuk mencetak kejutan besar saat menantang Austria





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