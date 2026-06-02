Timnas Voli Putri Indonesia Siap Tempur di AVC Women's Volleyball Cup 2026 Tanpa Megawati Hangestri

Timnas Voli Putri Indonesia menargetkan hasil lebih baik di AVC Women's Volleyball Cup 2026 di Filipina meski harus berjuang tanpa kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi.

Tim Nasional Voli Putri Indonesia kini tengah bersiap untuk menghadapi tantangan besar dalam kejuaraan internasional bergengsi, yaitu AVC Women's Volleyball Cup 2026. Kompetisi yang sangat dinantikan ini dijadwalkan akan berlangsung di Candon, Filipina, mulai tanggal 6 hingga 14 Juni 2026.

Keikutsertaan Indonesia dalam ajang ini menjadi momentum penting untuk membuktikan kualitas atlet voli putri tanah air di level Asia. Dalam babak penyisihan, skuad Garuda betina tergabung dalam Pool B, yang menempatkan mereka bersama beberapa tim kuat lainnya seperti Vietnam, Kazakhstan, Iran, Hong Kong, dan Lebanon. Pertarungan di grup ini diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat setiap tim memiliki karakteristik permainan yang berbeda-beda. Di bawah arahan pelatih Marcos Sugiyama, tim Indonesia membawa misi besar untuk memberikan performa terbaik mereka.

Target awal yang ditetapkan oleh federasi adalah minimal mampu menyamai prestasi pada edisi sebelumnya, di mana Indonesia berhasil menduduki peringkat kelima. Namun, pencapaian tersebut hanyalah batas minimum, karena tim optimistis bisa melangkah lebih jauh jika mampu menjaga konsistensi permainan sepanjang turnamen. Namun, perjalanan tim kali ini menghadapi tantangan yang cukup berat karena absennya salah satu pilar utama dan bintang paling bersinar dalam sejarah voli Indonesia, yakni Megawati Hangestri Pertiwi.

Kehilangan Megawati tentu menjadi pukulan bagi banyak penggemar, mengingat kontribusi besarnya dalam memberikan poin dan semangat bagi rekan setimnya di lapangan. Keputusan Megawati untuk mundur dari skuad kali ini diambil berdasarkan berbagai pertimbangan yang matang, termasuk kondisi fisik yang memerlukan pemulihan, manajemen perjalanan karier profesionalnya di liga luar negeri, hingga rencana pribadi yang harus ia prioritaskan untuk masa depan.

Meski peran Megawati sangat vital, situasi ini memaksa tim untuk melakukan rotasi dan memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk mengambil tanggung jawab sebagai penggendong tim. Hal ini menjadi ujian nyata bagi kedalaman skuad Timnas Voli Putri Indonesia dalam menghadapi tekanan internasional tanpa kehadiran pemain kunci yang selama ini menjadi tumpuan utama dalam setiap serangan. Menanggapi ketiadaan Megawati, Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Taroreh, menegaskan bahwa dirinya tidak merasa khawatir.

Sebagai seorang legenda voli Indonesia, Luciana memiliki keyakinan penuh terhadap kemampuan skuad yang ada saat ini. Menurutnya, absennya seorang bintang besar justru bisa menjadi katalisator atau pemicu semangat bagi para pemain muda untuk tampil lebih berani dan menunjukkan kemampuan maksimal mereka. Luciana melihat hal ini sebagai peluang emas bagi para pemain junior untuk naik level dan membuktikan bahwa mereka mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Megawati.

Ia percaya bahwa kombinasi antara pengalaman pemain senior dan energi pemain muda, terutama mereka yang berasal dari skuad under-21 tahun lalu, akan menciptakan kolaborasi yang harmonis di lapangan. Dengan semangat baru ini, Luciana berharap para pemain tidak merasa terbebani, melainkan merasa tertantang untuk tampil lebih hebat dari sebelumnya, sehingga target untuk menembus peringkat empat besar bukan sekadar mimpi, melainkan target realistis yang bisa dicapai. Kepercayaan diri yang sama juga terpancar dari para pemain, salah satunya adalah Tisya Amallya Putri.

Sebagai perwakilan pemain, Tisya mengungkapkan bahwa seluruh anggota tim saat ini berada dalam kondisi psikologis yang sangat bersemangat. Salah satu faktor utama yang meningkatkan rasa percaya diri mereka adalah waktu persiapan yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk edisi 2026 ini, tim telah menjalani pemusatan latihan dan persiapan intensif selama satu bulan penuh. Tisya menekankan bahwa durasi satu bulan ini sudah sangat cukup bagi mereka untuk mematangkan strategi, memperkuat chemistry antar pemain, dan memperbaiki detail-detail teknis yang masih kurang.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, di mana waktu persiapan hanya berlangsung selama beberapa pekan namun tetap mampu meraih peringkat kelima, maka dengan persiapan yang lebih matang tahun ini, peluang Indonesia untuk memperbaiki peringkat menjadi jauh lebih terbuka lebar. Para pemain berkomitmen untuk bekerja keras selama berada di Filipina agar dapat membawa pulang hasil yang membanggakan bagi bangsa Indonesia.

Secara keseluruhan, partisipasi Indonesia dalam AVC Women's Volleyball Cup 2026 bukan hanya tentang mengejar gelar atau peringkat, tetapi juga tentang proses regenerasi atlet voli putri. Dengan menggabungkan pemain senior yang berpengalaman dengan talenta muda yang haus akan prestasi, PBVSI berharap dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan voli Indonesia. Dukungan penuh dari federasi dan masyarakat sangat diharapkan agar para pemain dapat bertanding dengan tenang namun tetap agresif.

Fokus utama tim kini adalah menjaga kesehatan fisik dan mental sebelum keberangkatan ke Candon, Filipina. Dengan semangat pantang menyerah dan strategi yang tepat dari Coach Marcos Sugiyama, Timnas Voli Putri Indonesia optimis dapat memberikan kejutan bagi tim-tim besar di Asia dan membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang patut diperhitungkan, meskipun harus berjuang tanpa kehadiran sang bintang Megawati Hangestri Pertiwi





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