Timnas Voli Putri Indonesia Akhiri AVC Cup 2026 dengan Kemenangan 3-0 atas Australia

Tim Nasional Voli Putri Indonesia menutup AVC Women's Nations Cup 2026 di Filipina dengan kemenangan 3-0 melawan Australia, mencatat lima kemenangan dalam turnamen dan menunjukkan peningkatan performa dibandingkan tahun lalu.

Tim Nasional Voli Putri Indonesia menutup penampilannya dalam AVC Women's Nations Cup 2026 dengan catatan yang patut dibanggakan. Turnamen yang diselenggarakan di Candon City, Ilocos Sur, Filipina pada Minggu 14 Juni 2026 berakhir dengan kemenangan dramatis atas tim Australia dengan skor tiga nol.

Tim yang dipimpin oleh Tisya Amallia berhasil meniru posisi akhir yang diraih pada musim sebelumnya, namun kali ini menambahkan dua kemenangan lagi, sehingga total kemenangan dalam kompetisi naik menjadi lima dari tiga pada ajang tahun lalu. Sejak peluit pertama ditiup, skuad Indonesia menguasai ritme permainan berkat servis agresif dan pertahanan yang kokoh. Tekanan Australia sempat memuncak pada set ketiga, namun barisan pemain Indonesia tetap tenang, menahan tekanan, dan menutup laga dengan selisih tiga poin yang bersih.

Dalam fase grup, Timnas Voli Putri Indonesia ditempatkan di Pul B, di mana mereka menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan, menempati peringkat ketiga pulau tersebut. Sementara itu, Australia menduduki peringkat ketiga di Pul A. Keberhasilan menutup turnamen dengan skor positif ini mendapatkan apresiasi tinggi dari pelatih kepala, Luciana Taroreh, yang menekankan bahwa pencapaian tersebut mencerminkan grafik peningkatan performa tim.

"Kami bersyukur dapat menutup AVC Cup Women 2026 dengan kemenangan atas Australia," ujar Luciana dalam pernyataan tertulis Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI). Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda untuk merasakan atmosfer kompetisi internasional yang menantang. Luciana juga memuji karakter, kerja sama, dan semangat juang yang ditunjukkan oleh para atlet.

"Para pemain menunjukkan karakter, kerja sama, dan semangat juang yang luar biasa. Ini menjadi bukti perkembangan tim secara keseluruhan," ujarnya. Di samping itu, pelatih menekankan pentingnya dukungan moral dari masyarakat Indonesia yang terus menyemangati tim sepanjang turnamen. Ia menutup sambutan dengan rasa terima kasih kepada seluruh pendukung yang telah memberikan semangat dan motivasi.

Keberhasilan ini sekaligus menjadi tonggak penting bagi Timnas Voli Putri Indonesia untuk melanjutkan agenda kompetisi internasional berikutnya, dengan harapan dapat terus meningkatkan prestasi dan menorehkan sejarah baru dalam olahraga voli wanita di kancah Asia Tenggara dan dunia





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