Timnas Voli Putra Indonesia Hadapi Grup 'Neraka' di AVC Men's Cup 2026

Undian AVC Men's Cup 2026 menempatkan tim voli putra Indonesia di grup berat, bersama Qatar, Korea Selatan, Thailand, Pakistan, dan Oman. Persiapan intensif sedang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini, dengan fokus pada pemusatan latihan nasional. Selain itu, berita olahraga lain seperti Proliga, tenis putri, dan tinju juga turut meramaikan.

Timnas voli putra Indonesia menghadapi tantangan berat di AVC Men’s Cup 2026 setelah hasil undian menempatkan mereka di grup yang sangat sulit. Berdasarkan hasil drawing resmi, Indonesia tergabung di Grup B bersama Qatar, Korea Selatan, Thailand, Pakistan, dan Oman. Komposisi ini langsung menimbulkan kekhawatiran karena sebagian besar tim di grup tersebut memiliki peringkat dunia yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia .

Loudry, dalam keterangan resminya di Jakarta pada Minggu, 12 April 2026, menyebut grup ini sebagai 'grup neraka'. Dia juga menambahkan bahwa nama-nama pemain yang akan memperkuat tim telah disiapkan dan akan diumumkan setelah Proliga selesai. Masuknya Indonesia ke dalam grup yang berat ini membuat peluang lolos ke fase berikutnya menjadi tidak mudah. Qatar menjadi lawan yang paling diwaspadai karena menempati peringkat 21 dunia, diikuti Korea Selatan di posisi 26, dan Pakistan di peringkat 44 dunia. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-51 dunia, menempatkan mereka sebagai salah satu tim non-unggulan di grup tersebut. PBVSI tetap berupaya memaksimalkan peluang Indonesia dengan fokus pada pemusatan latihan nasional. Pelatnas tim voli putra akan dimulai pada 20 Mei 2026, setelah agenda AVC Champions League di Pontianak selesai. Waktu persiapan yang hanya sekitar satu bulan menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelatih untuk membangun kekompakan dan meningkatkan level permainan skuad Garuda. AVC Men’s Cup 2026 akan berlangsung pada 20 hingga 28 Juni 2026 di Ahmedabad, India. Turnamen ini diikuti 12 negara yang terbagi dalam dua grup. Sementara Indonesia berjuang di Grup B, Grup A diisi oleh Kazakhstan, Taiwan, Selandia Baru, Bahrain, Australia, dan tuan rumah India. Hasil undian ini memastikan perjalanan Indonesia di AVC Men’s Cup 2026 tidak akan mudah sejak awal. Namun, dari grup berat inilah mental dan kualitas tim Merah Putih akan diuji di level Asia.\Selain persiapan untuk AVC Men’s Cup, terdapat pula berita olahraga lainnya. Jakarta Pertamina Enduro meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Electric PLN di Final Four Proliga 2026. Sementara itu, Tim tenis putri Indonesia berhasil lolos ke playoff Billie Jean King Cup setelah penantian selama 22 tahun. PELTI (Persatuan Lawn Tenis Indonesia) langsung menyiapkan program khusus untuk menghadapi babak berikutnya. Kakorlantas Polri menghadiri Kejurnas Tinju Gaya Bebas “Polri Cup 2026” di Jepara pada Sabtu, 11 April 2026, sekaligus mengapresiasi penyelenggaraan event olahraga nasional tersebut. Final Four Proliga 2026 putaran kedua juga telah dimulai. Dalam pertandingan tersebut, Megawati Hangestri bersama Pertamina Enduro menghadapi Electric PLN, sementara Samator akan bertanding melawan Bhayangkara Presisi. Gelaran IBL All Star 2026 yang berlangsung di Bandung Arena, Jawa Barat, pada Sabtu, 11 April 2026 malam, berhasil menarik perhatian publik dan mendapatkan respons positif.\Berita lainnya mencakup kembalinya petinju Inggris, Tyson Fury, yang menandai comeback dengan penampilan yang sangat agresif. Fury berhasil mengalahkan Arslanbek Makhmudov dalam pertarungan yang menegangkan. Selain itu, terdapat pula berita mengenai Pegadaian Championship pekan ke-24 di mana Kendal Tornado FC dan PSPS Pekanbaru berhasil meraih kemenangan, sementara Sumsel United dan FC Bekasi bermain imbang. Di bidang teknologi, Maxell Wireless Cassette Player MXCP-P100 resmi diluncurkan, menggabungkan sensasi kaset pita klasik dengan teknologi Bluetooth dan USB-C. Terakhir, Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi pilihan lokasi syuting, menunjukkan daya tarik daerah tersebut





