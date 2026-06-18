Timnas Voli Putra dan Putri U-18 Indonesia Berangkat untuk Kejuaraan Asia

Imam Sudjarwo melepas keberangkatan Timnas Voli Putra Indonesia ke AVC Men's Cup 2026 di India dan Timnas Voli Putri Indonesia U-18 ke Princess Cup serta AVC Girls Cup di Thailand. Target tim putra masuk semifinal, sementara tim putri incar final dan semifinal.

Imam Sudjarwo melepas keberangkatan Timnas Voli Putra Indonesia dan Timnas Voli Putri Indonesia U-18 di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, pada Rabu 17 Juni 2026.

Acara pelepasan ini dihadiri oleh pengurus PBVSI, pelatih, serta para pemain yang akan mewakili Indonesia di kancah internasional. Kedua tim dipersiapkan secara matang untuk menghadapi kejuaraan bergengsi yang berlangsung hampir bersamaan di dua negara berbeda. Timnas Voli Putra Indonesia akan berlaga di AVC Men's Cup 2026 yang berlangsung di Ahmedabad, India, pada 20-28 Juni 2026.

Sementara Timnas Voli Putri Indonesia U-18 dijadwalkan bertanding di Thailand dalam dua turnamen beruntun, yaitu Princess Cup U-18 pada 21-28 Juni 2026 dan AVC Girls Cup 2026 pada 1-8 Juli 2026. Keikutsertaan di kedua ajang ini menjadi kesempatan berharga bagi Indonesia untuk mengukur kemampuan dan bersaing dengan negara-negara terbaik di Asia. Timnas Voli Putra Indonesia yang ditangani pelatih asal Kuba, Reidel Toiran, membawa 14 pemain terbaik ke India. Mereka tergabung di Grup B bersama Qatar, Korea Selatan, Thailand, dan Oman.

Imam Sudjarwo mengakui persaingan di fase grup tidak akan mudah. Qatar dan Korea Selatan dianggap sebagai lawan terberat, namun ia tetap optimistis dan memasang target tinggi bagi para pemain. Kami ingin menembus semifinal setelah sebelumnya finish di peringkat keenam pada AVC Nations Cup 2025 di Bahrain, ujar Imam. Ia menambahkan bahwa para pemain harus menunjukkan sikap pantang menyerah dan bermain maksimal di setiap pertandingan.

Kapten tim, Jasen Natanael Kilanta, mengaku persiapan berjalan lancar. Kekompakan tim semakin kuat setelah menjalani latihan bersama selama beberapa pekan terakhir, baik dengan pelatih Toiran maupun sebelumnya dengan Sergio Veloso. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik dan meraih hasil maksimal di AVC Men's Volleyball Cup 2026, kata Jasen. Rencananya, tim akan bertolak ke India pada Kamis 18 Juni siang WIB dan tiba pada Jumat 19 Juni dini hari.

Setelah tiba, mereka akan menjalani masa adaptasi sebelum menghadapi Korea Selatan dalam partai pertama pada Minggu 21 Juni. Sementara itu, Timnas Voli Putri Indonesia U-18 diharapkan dapat memperbaiki catatan pada periode sebelumnya. Pada Princess Cup 2023, Indonesia berhasil menjadi runner-up, namun tidak berpartisipasi di AVC Girls U-18 meskipun penyelenggara mengharapkan kehadiran mereka. Penanggung jawab pelatnas voli, Loudry Maspaitella, menjelaskan bahwa keikutsertaan tahun ini menjadi momentum untuk menunjukkan perkembangan voli putri Indonesia.

PP PBVSI menargetkan Timnas Voli Putri Indonesia U-18 setidaknya kembali menembus partai final Princess Cup U-18. Adapun di AVC Girls Cup 2026, timnas bola voli yang berada di Grup C bersama Jepang, Iran, dan Filipina dibebani target menembus empat besar. Jepang jelas menjadi lawan terkuat di grup, tetapi kami optimistis dengan persiapan yang sudah dilakukan, ujar Loudry. Imam Sudjarwo menambahkan, Jika kita berani memberangkatkan tim, berarti kita siap.

Kami berharap dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar para duta bangsa ini bisa meraih hasil terbaik sesuai target yang dicanangkan. Dengan semangat juang dan persiapan yang matang, diharapkan Timnas Voli Indonesia mampu mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, perkembangan voli Indonesia terus menunjukkan grafik positif dengan munculnya pemain-pemain muda berbakat yang siap bersaing di level tertinggi. Kejuaraan ini juga menjadi ajang evaluasi bagi PBVSI untuk terus mengembangkan prestasi voli tanah air.

Semoga timnas voli putra dan putri U-18 dapat memberikan hasil terbaik dan membuat bangga seluruh rakyat Indonesia





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