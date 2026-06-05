Timnas U19 Indonesia Mengalahkan Timor Leste 3-0 di Piala AFF U19 2026

Timnas U19 Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0 di pertandingan Piala AFF U19 2026. Kemenangan ini menyisakan satu momen yang menjadi perhatian publik, yaitu insiden mati lampu yang terjadi pada menit-menit awal pertandingan. Meskipun demikian, Timnas U19 Indonesia tetap mampu menunjukkan kualitas permainan yang solid dan berhasil menambah dua gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan meyakinkan 3-0.

Penyerang Timnas U19 Indonesia Arkhan Kaka Putra Purwanto berusaha melewati pemain Timor Leste Joe Purificacao pada pertandingan Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (4/6/2026).

Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Kemenangan 3-0 Timnas U19 Indonesia atas Timor Leste pada laga kedua babak penyisihan Grup A ASEAN U19 2026 menyisakan satu momen yang menjadi perhatian publik. Insiden tersebut terjadi ketika Timnas U19 Indonesia sedang berupaya membangun serangan dan mendapatkan peluang melalui situasi bola mati. Menurut Nova Arianto, mantan asisten pelatih Shin Tae-yong, kejadian seperti itu seharusnya tidak terjadi dalam turnamen internasional yang menjadi ajang penting bagi para pemain muda Asia Tenggara.





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Timnas U19 Indonesia Piala AFF U19 2026 Timor Leste Nova Arianto Kemenangan 3-0

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