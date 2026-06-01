Timnas U19 Indonesia Mengalahkan Myanmar 3-0 di Piala AFF U19 2026

Timnas U19 Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar 3-0 di Stadion Utama Sumatera Utara, Senin (1/6/2026) pada laga Grup A Piala AFF U19 2026. Kemenangan ini membuat timnas U19 Indonesia semakin percaya diri untuk melaju ke babak selanjutnya.

Timnas U19 Indonesia mengalahkan Myanmar 3-0 di Stadion Utama Sumatera Utara , Senin (1/6/2026) pada laga Grup A Piala AFF U19 2026. Timnas U19 Indonesia membuka kemenangan lewat gol Arkan Khaka di menit ke-38.

Arkan Khaka berhasil melepaskan diri dari hadangan pemain Myanmar dan menjebol gawang lawan dengan tenang. Gol Arkan Khaka membuat Myanmar mulai menguasai bola di pertengahan babak kedua. Pada menit ke-67, Myanmar sempat membahayakan gawang timnas U19 Indonesia lewat Sai Bo Bo Kyaw yang mampu masuk ke kotak penalti lawan. Namun, malah timnas U19 Indonesia yang menambah keunggulan.

Dimas langsung menghalanginya dan tanpa kesulitan menceploskan bola ke gawang lawan. Dimas akhirnya menambah golnya dengan menjebol gawang Myanmar di menit ke-87, lewat sebuah skema permainan yang apik. Kemenangan ini membuat timnas U19 Indonesia semakin percaya diri untuk melaju ke babak selanjutnya





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas U19 Indonesia Myanmar Piala AFF U19 2026 Stadion Utama Sumatera Utara Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Timnas U19 Indonesia Vs Myanmar, Nova Arianto Bahas Target Garuda MudaPelatih Timnas U19 Indonesia, Nova Arianto, menyebut Timnas U19 Myanmar bukan lawan yang bisa dianggap mudah.

Read more »

Jadwal Siaran Langsung Timnas U19 Indonesia Vs Myanmar di Piala AFFTimnas U19 Indonesia menargetkan kemenangan melawan Myanmar di laga pertama Piala AFF U19 2026.

Read more »

Timnas U19 Indonesia Vs Myanmar: Nova Tenang Tunggu Mathew BakerJelang laga ASEAN U19 Championship kontra Myanmar, Mathew Baker belum gabung ke Timnas U19 Indonesia lantaran agenda bersama timnas senior.

Read more »

Susunan Pemain Timnas U19 Indonesia Vs Myanmar: Putu Panji Jadi Kapten, Arkhan Kaka Poros SeranganTimnas U19 Indonesia akan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Piala AFF U19 2026.

Read more »