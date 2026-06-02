Timnas U19 Indonesia Menang 3-0 atas Myanmar di Piala AFF U19 2026

Garuda Muda membuka grupnya dengan kemenangan telak melawan Myanmar, mencetak tiga gol tanpa balas di Stadion Utama Sumatera Utara, menempatkan Indonesia di puncak Grup A bersama Vietnam.

Tim Nasional U19 Indonesia membuka babak pertama ASEAN U19 Championship 2026 dengan kemenangan gemilang melawan Myanmar . Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 1 Juni 2026 berakhir dengan skor 3-0 untuk tim Garuda Muda, menjadikan mereka berada di puncak Grup A bersama Vietnam.

Dari awal laga, Indonesia mengalami tekanan kuat dari pertahanan Myanmar yang berlapis, membuat sejumlah tembakan spekulatif belum berhasil menembus jala kiper Sai Khant Min Nyo. Namun, tekanan terus dibangun oleh skuad U19 Indonesia, yang akhirnya menemukan celah pada menit ke-34. Reno Salampessy mengirimkan umpan lambung ke tengah kotak penalti, lalu penyerang muda Arkhan Kaka menyalip bek lawan dan menyelesaikan peluang tersebut dengan satu tembakan halus ke sudut gawang, memberikan gol pertama bagi timnas Indonesia.

Di babak kedua, Myanmar mencoba mengintensifkan serangan mereka. Pada menit ke-66, pemain sayap Sai Bo Bo Kyaw menampilkan dribbling individu yang mengancam, namun pertahanan Indonesia yang disiplin berhasil menggagalkan percobaan tersebut. Timnas Indonesia tidak tinggal diam; mereka terus menekan lawan dengan serangan balik cepat. Pada menit ke-86, Dimas Adi menerima bola di dalam kotak penalti, mengontrolnya dengan tenang, lalu menembak dengan presisi tinggi yang menembus gawang, menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0.

Seluruh pertandingan berakhir dengan skor yang tidak berubah, menegaskan dominasi penuh tim muda Indonesia dalam laga debut mereka. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di klasemen grup, tetapi juga menambah kepercayaan diri para pemain muda menjelang fase berikutnya. Pelatih Timnas U19 menekankan pentingnya menjaga konsistensi permainan dan terus mengasah kemampuan individu serta kerja sama tim. Sementara itu, suporter Indonesia menyambut hangat keberhasilan ini, berharap prestasi serupa dapat diraih di turnamen-turnamen internasional berikutnya.

Dengan performa mengesankan dan semangat juang yang tinggi, Garuda Muda tampak siap menantang lawan-lawannya di babak selanjutnya, berupaya mengukir sejarah baru dalam sepak bola Asia pada ajang AFF U19 Championship 2026





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Timnas U19 Indonesia AFF U19 Championship 2026 Myanmar Arkhan Kaka Dimas Adi

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