Timnas U19 Indonesia Lolos ke Semifinal Piala AFF U19 2026, Nova Arianto Pantau Cedera Reno Salampessy

Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto terus memantau kondisi Reno Salampessy yang cedera saat lawan Vietnam. Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara Grup A usai menang 2-1. Nova puji mentalitas pemain.

Pelatih Timnas U19 Indonesia , Nova Arianto , menyatakan bahwa pihaknya terus memantau kondisi terkini bek andalan Reno Salampessy yang mengalami cedera saat laga pamungkas Grup A Piala AFF U19 2026 melawan Vietnam.

Reno harus ditarik keluar pada menit ke-34 pertandingan yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Minggu (7/6/2026). Nova berharap cedera yang dialami Reno tidak serius sehingga pemain berdarah Maluku itu bisa tampil di babak semifinal.

"Kami masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Semoga kondisinya membaik dan bisa bergabung dengan tim untuk pertandingan berikutnya," ujar Nova dalam konferensi pers usai laga. Kehilangan Reno merupakan pukulan berat bagi Garuda Muda karena ia menjadi pilar pertahanan yang tampil gemilang sepanjang fase grup. Anak dari legenda sepak bola Indonesia Ricardo Salampessy ini telah menjadi andalan di lini belakang dan turut berkontribusi dalam setiap kemenangan tim.

Pertandingan melawan Vietnam sendiri berlangsung sengit dengan Indonesia akhirnya menang 2-1. Gol kemenangan dicetak oleh Dimas Adi dan Rahmat Arjuna. Hasil ini memastikan Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara Grup A dengan koleksi 7 poin dari tiga pertandingan. Sementara Vietnam harus puas berada di peringkat kedua dan masih menunggu nasib dari hasil pertandingan grup lain untuk menentukan apakah mereka lolos sebagai runner-up terbaik.

Turnamen Piala AFF U19 2026 hanya memberikan tiket otomatis ke semifinal bagi juara grup, sedangkan peringkat kedua grup harus bersaing melalui mekanisme peringkat kedua terbaik. Karena Grup C hanya diisi tiga tim, pertandingan melawan juru kunci grup tidak diperhitungkan dalam penentuan peringkat kedua terbaik. Pertandingan terakhir Grup B dijadwalkan pada Senin (8/6) mempertemukan Thailand vs Malaysia dan Singapura vs Brunei. Sementara pertandingan penutup Grup C akan digelar Selasa (9/6) antara Australia vs Kamboja.

Nova Arianto memuji mentalitas pemainnya yang mampu bangkit setelah sempat tertinggal lebih dulu.

"Saya sangat bangga dengan perjuangan anak-anak. Mereka menunjukkan karakter dan pantang menyerah. Ini modal penting untuk semifinal," tegas Nova. Dengan lolosnya Indonesia, publik sepak bola tanah air optimistis Garuda Muda bisa melaju hingga partai puncak.

Apalagi turnamen kali ini digelar di kandang sendiri, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan sebagian pertandingan juga digelar di Sumatera Utara. Dukungan suporter diharapkan menjadi energi tambahan bagi tim asuhan Nova Arianto. Semifinal Piala AFF U19 2026 akan berlangsung pada 11 Juni 2026, dan lawan yang akan dihadapi Indonesia masih ditentukan setelah seluruh pertandingan fase grup selesai. Timnas U19 Indonesia bertekad mempersembahkan gelar juara untuk kali pertama sejak edisi 2013.

Terakhir kali Indonesia menjadi juara Piala AFF U19 adalah pada tahun 2013 ketika masih bernama Piala AFF U19. Kini, dengan skuad yang dipenuhi pemain berbakat seperti Dimas Adi, Rahmat Arjuna, dan Reno Salampessy (jika fit), peluang untuk mengulangi prestasi tersebut terbuka lebar. Nova juga mengingatkan agar pemain tetap fokus dan tidak cepat puas.

"Kami belum mencapai apa-apa. Semifinal adalah langkah awal, dan kami harus siap menghadapi tim-tim kuat seperti Thailand, Malaysia, atau Australia. Kami akan bekerja keras untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin," tutup Nova. Perjalanan timnas U19 Indonesia di Piala AFF 2026 dimulai dengan kemenangan 3-0 atas Brunei, kemudian ditahan imbang 1-1 oleh Myanmar, dan ditutup dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Vietnam.

Dengan sembilan gol yang dicetak dan hanya kebobolan dua gol, pertahanan Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di turnamen. Jika Reno bisa pulih tepat waktu, lini belakang Indonesia akan kembali kokoh. Namun, jika tidak, Nova harus memutar otak untuk mencari pengganti yang sepadan. Beberapa nama seperti Kadek Arel dan Muhammad Ferarri siap diandalkan.

Semoga cedera Reno tidak parah dan Garuda Muda bisa tampil maksimal di semifinal. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia diharapkan terus mengalir untuk membawa pulang trofi Juara Piala AFF U19 2026





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Timnas U19 Indonesia Piala AFF U19 2026 Reno Salampessy Nova Arianto Semifinal

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