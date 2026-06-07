Timnas U19 Indonesia Juara Grup A dan Lolos ke Semifinal ASEAN U19 Championship

Timnas U19 Indonesia berhasil menjadi juara Grup A dan lolos ke semifinal ASEAN U19 Championship setelah mengalahkan Vietnam 2-1. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, pada hari Minggu (7/6/2026).

Timnas U19 Indonesia berhasil menjadi juara Grup A dan lolos ke semifinal ASEAN U19 Championship setelah mengalahkan Vietnam 2-1. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara , Kabupaten Deli Serdang , pada hari Minggu (7/6/2026).

Timnas U19 Indonesia telah berhasil membabat Myanmar dan Timor Leste dengan skor identik 3-0 dalam dua laga pertama Grup A. Sementara itu, Vietnam menuai poin sempurna kala berjumpa Timor Leste (3-0) dan Myanmar (5-0). Namun, Vietnam berhak berada di puncak Grup A berkat keunggulan selisih gol.

Timnas U19 Indonesia asuhan Nova Arianto harus menang dalam laga pamungkas untuk mengudeta Vietnam dari posisi pertama Grup A. Asa Timnas U19 Indonesia untuk mengoleksi tripoin sempat terbuka ketika Reno Salampessy mencetak gol pada menit ke-22. Keunggulan Timnas U19 Indonesia itu terjaga sampai babak pertama usai. Namun, Vietnam menyamakan kedudukan berkat tandukan sang bek, Quoc Khanh Nguyen (73'), menyusul skema sepak pojok. Timnas U19 Indonesia berhasil memulihkan keunggulan 2-1 berkat sepakan penalti Evandra Florasta (90+2')





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