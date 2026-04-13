Timnas U17 Indonesia Tumbangkan Timor Leste 4-0 di Laga Pembuka ASEAN U17 Championship 2026

Timnas U17 Indonesia mengawali perjalanan di ASEAN U17 Championship 2026 dengan gemilang. Bertanding melawan Timor Leste, Garuda Muda berhasil meraih kemenangan telak 4-0, menunjukkan dominasi permainan sejak awal. Pelatih Kurniawan menekankan pentingnya menjaga fokus dan terus melakukan evaluasi untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Mierza Firjatullah mengalami cedera hamstring menjadi perhatian utama tim.

Pertandingan perdana yang luar biasa bagi Timnas U17 Indonesia di ajang ASEAN U17 Championship 2026. Bertanding di Stadion Joko Samudro Gresik, Jawa Timur , Senin (13/4/2026) malam, Garuda Muda berhasil menunjukkan dominasi total dengan mengalahkan Timor Leste dengan skor meyakinkan 4-0.

Kemenangan ini menjadi pembuka yang sempurna, memberikan semangat dan kepercayaan diri tinggi bagi para pemain untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di babak penyisihan Grup A. Sorak sorai pendukung membahana di stadion ketika Putu Ekayana mencetak dua gol cepat pada menit ke-6 dan ke-17.

Performa gemilang ini dilanjutkan dengan gol ketiga yang dicetak oleh Ridho pada menit ke-37. Keunggulan 3-0 di babak pertama menjadi bukti konkret bagaimana tim Indonesia mampu mendominasi jalannya pertandingan sejak awal.

Kemenangan telak ini menunjukkan bahwa persiapan yang matang dan strategi yang tepat telah diterapkan oleh tim pelatih. Namun, kemenangan besar ini bukan berarti segalanya telah selesai. Pelatih Kurniawan, yang pernah menjadi bagian dari staf pelatih Como 1907, mengingatkan para pemain untuk tetap fokus dan tidak cepat berpuas diri.

Ia menekankan bahwa pertandingan baru saja dimulai dan evaluasi terus-menerus tetap diperlukan untuk meningkatkan performa tim. Fokus utama tim adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan memastikan kesiapan mental dan fisik pemain tetap terjaga





