Timnas U17 Indonesia Takluk 0-2 dari Qatar di Piala Asia U17

Timnas U17 Indonesia harus turun ke posisi ketiga klasemen grup di babak penyisihan Piala Asia U17 2026 usai takluk 0-2 dari Qatar. Kesempatan emas pada babak pertama juga tidak bisa ditembak.

Timnas U17 Indonesia harus turun ke posisi ketiga klasemen Grup B Piala Asia U17 2�6 usai takluk 0-2 dari Qatar . Kesempatan menembak dari titik putih diberikan kepada Indonesia usai pemain Qatar , Taha Nassir, melakukan handball di kotak 16 meter.

Qatar lalu bermain lebih tajam usai jeda. Hasilnya, mereka mampu menjebol gawang Timnas U17 Indonesia kawalan Mike Rajasa melalui sepakan Ayokunle Samuel Tokode (57'). Sepakan terukur Dhiaeddine Larbi (66') yang bersarang ke pojok kanan gawang Indonesia, memastikan keunggulan 2-0 Qatar. Kekalahan 0-2 dari Qatar menurunkan posisi Timnas U17 Indonesia ke peringkat tiga.

Di sisi lain, Qatar yang di laga pertama Grup B kalah 1-3 dari Jepang berhak naik ke posisi dua. Sementara Jepang berhasil mempertahankan tren kemenangan dan masih di puncak Grup B Piala Asia U17 2026





