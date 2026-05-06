Timnas U17 Indonesia Selamatkan Wajah ASEAN di Hari Pertama Piala Asia U17 2026

Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan China pada laga pertama Grup B Piala Asia U17 2026 dengan skor 1-0. Kemenangan ini membawa Garuda Asia semakin dekat dengan Piala Dunia U17 2026.

Pemain timnas u17 Indonesia Ichiro Akbar saat laga pertama babak penyisihan Grup B Piala Asia U17 2026 melawan China yang berakhir dengan skor 1-0 di Stadion King Abdullah Sport City Arab Saudi, Selasa (5/5/2026) malam.

Media asal Vietnam, The Thao 247 memberi pujian terhadap penampilan Timnas U17 Indonesia saat mengalahkan China pada laga pertama Grup B Piala Asia U17 2026 yang berlangsung di Lapangan A King Abdullah Sport City Training, Arab Saudi, Selasa (5/5/2026) malam WIB berakhir dengan skor 1-0. Timnas U17 Indonesia memastikan kemenangan melalui gol Keanu Senjaya pada menit ke-87 memanfaatkan umpan lambung dari Matthew Baker.

The Thao 247 menyebut kemenangan ini membawa Garuda Asia semakin dekat dengan Piala Dunia U17 2026 meski awalnya sempat diragukan. Tim U17 Indonesia membuat kejutan besar di Kejuaraan AFC U17 2026 dengan mengalahkan tim U17 China dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini tidak hanya secara signifikan meningkatkan total poin mereka, tetapi juga membawa perwakilan Asia Tenggara ini sangat dekat untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U17.

Media asal Vietnam itu menilai jika penampilan Timnas U17 Indonesia sempat meragukan terlebih saat mereka tersingkir dari Piala AFF U17 2026 bulan lalu. Sebelum memasuki turnamen, tim U17 Indonesia telah mengecewakan dengan tersingkir lebih awal di babak penyisihan grup Kejuaraan U17 Asia Tenggara. Salah satu yang dikritik adalah gaya bermain bertahan yang justru mampu memberi hasil positif di laga melawan China.

Pemain timnas u17 Indonesia Fardan Farras Prawita dijaga ketat pemain China saat laga pertama babak penyisihan Grup B Piala Asia U17 2026 yang berakhir dengan skor 1-0 di Stadion King Abdullah Sport City Arab Saudi, Selasa (5/5/2026) malam. Mereka membawa gaya tersebut ke panggung kontinental dan mengubahnya menjadi senjata yang efektif. Pertahanan rapat Indonesia justru mampu membuat para pemain China frustrasi sekaligus mampu memanfaatkan sisi pertahanan lawan yang kosong lewat skema serangan balik.

Timnas U17 Indonesia bermain proaktif secara defensif, memusatkan banyak pemain di separuh lapangan mereka sendiri





