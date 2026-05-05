Timnas U17 Indonesia Raih Kemenangan Gemilang di Piala Asia U17 2026

Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan China dengan skor 1-0 di Piala Asia U17 2026 dan berharap dapat terus memperoleh hasil positif dalam pertandingan berikutnya. Selain itu, skuad Garuda Muda juga berhasil mengakhiri laga melawan Vietnam dengan hasil imbang 0-0, menunjukkan ketahanan mental yang kuat.

Timnas U17 Indonesia berhasil mengawali perjalanan mereka di Piala Asia U17 2026 dengan catatan gemilang setelah mengalahkan China dengan skor tipis 1-0. Pertandingan yang digelar di Lapangan A King Abdullah Sports City Stars, Jeddah, Arab Saudi, pada Selasa (5/5/2026) malam WIB, menjadi bukti kemampuan skuad Garuda Muda dalam menghadapi lawan yang kuat.

Kemenangan ini juga menjadi motivasi bagi tim untuk menghadapi tantangan berikutnya, yaitu bertemu dengan Qatar pada Sabtu (9/5/2026) pukul 23.30 WIB di lokasi yang sama. Tantangan ini tidaklah mudah, namun dengan performa yang konsisten, timnas U17 Indonesia berharap dapat terus memperoleh hasil positif. Sebelum itu, skuad Garuda Muda juga telah mengakhiri laga ketiga babak penyisihan Grup A ASEAN U17 Championship 2026 dengan hasil imbang 0-0 melawan Vietnam.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu (19/4/2026) malam, menunjukkan bahwa timnas U17 Indonesia memiliki ketahanan mental yang kuat. Meskipun tidak berhasil mencetak gol, pemain-pemain seperti Dava Yunna, Chico Jericho Yarangga, dan Girly Andrade Guevara tetap berjuang hingga menit terakhir. Hal ini menjadi bukti bahwa timnas U17 Indonesia tidak hanya mengandalkan kemampuan individu, tetapi juga kerja sama tim yang solid.

Pada edisi sebelumnya, timnas U17 Indonesia berhasil menembus babak delapan besar dan secara otomatis lolos ke putaran final tahun ini. PSSI juga menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas timnas dengan mengirimkan Timnas U17 Putri Indonesia ke Clairefontaine, Prancis, untuk latihan intensif. Selain itu, Arsenal juga berhasil lolos ke final Liga Champions setelah menunggu selama 20 tahun, menjadi inspirasi bagi timnas U17 Indonesia untuk terus berjuang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang, serta mendukung keberlanjutan jurnalisme jernih melalui fitur Apresiasi Spesial, di mana kontribusi finansial dari pembaca akan digunakan untuk mendukung layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas U17 Indonesia Piala Asia U17 2026 ASEAN U17 Championship Garuda Muda PSSI

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tantangan Timnas U17 Indonesia Menuju Piala Dunia U17 2026Timnas U17 Indonesia menghadapi tantangan berat untuk lolos ke Piala Dunia U17 2026 setelah hasil kurang memuaskan di ASEAN U17 Championship 2026 dan evaluasi dari media Vietnam.

Read more »

Timnas U17 Indonesia Menang 4-0 atas Timor Leste di ASEAN U17 Championship 2026Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan 4-0 atas Timor Leste dalam laga pertama babak penyisihan Grup A ASEAN U17 Championship 2026. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto dan asisten Dwi Prio Utomo mempersiapkan tim untuk menghadapi lawan berat seperti China, Qatar, dan Jepang. Pengamat Bung Kesit menyebutkan tantangan besar bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025 dan 2026, meski tim menunjukkan performa bagus di Piala Asia sebelumnya.

Read more »

Timnas U17 Indonesia Menghadapi Tantangan Berat dalam Persiapan Piala Asia U17 2026Timnas U17 Indonesia menghadapi tantangan berat dalam persiapan menghadapi Piala Asia U17 2026. Dalam laga ketiga babak penyisihan Grup A ASEAN U17 Championship 2026, tim berhadapan dengan Vietnam dan berakhir dengan skor 0-0. Pengamat sepak bola, Rizal Pahlevi, memberikan analisis mendalam tentang kondisi tim saat ini, termasuk peningkatan performa pertahanan dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, faktor ekonomi dan dinamika sosial juga menjadi sorotan.

Read more »

Mathew Baker Sebut Timnas U17 Indonesia Berpeluang Lolos Piala Dunia U17 2026Mathew Baker menilai Timnas U17 Indonesia memiliki modal untuk lolos ke Piala Dunia U17 2026.

Read more »

Mathew Baker: Timnas Indonesia U17 Punya Peluang Lolos ke Piala Dunia 2026Bek timnas U17 Indonesia, Mathew Baker, optimistis skuad Garuda Muda mampu lolos ke Piala Dunia U17 2026 dengan kerja keras, disiplin, dan kebersamaan di Piala Asia U17.

Read more »

Timnas U17 Indonesia Raih Kemenangan dan Hasil Imbang di Kualifikasi Piala Asia U17 2026Timnas U17 Indonesia berhasil mengalahkan China dengan skor 1-0 dan bermain imbang 0-0 melawan Vietnam dalam babak penyisihan grup. Keanu Sanjaya, Noah Leo Duvert, dan Putu Ekayana juga bermain di laga melawan Timor Leste dengan skor 4-0.

Read more »