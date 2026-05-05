Timnas U17 Indonesia Menghadapi Tantangan Berat dalam Persiapan Piala Asia U17 2026

Timnas U17 Indonesia menghadapi tantangan berat dalam persiapan menghadapi Piala Asia U17 2026 . Dalam laga ketiga babak penyisihan Grup A ASEAN U17 Championship 2026, tim berhadapan dengan Vietnam dan berakhir dengan skor 0-0 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu (19/4/2026) malam.

Pertandingan ini menunjukkan ketatnya persaingan yang dihadapi para pemain muda Indonesia, termasuk Peres Awkila Tjoe dan Fariq Rizqi, yang terus dijaga ketat oleh lawan. Pengamat sepak bola, Rizal Pahlevi, memberikan analisis mendalam tentang kondisi tim saat ini. Menurutnya, meskipun tim memiliki potensi, komposisi pemain yang berbeda dari edisi sebelumnya membuat sulit untuk mereplikasi prestasi yang pernah dicapai. Rizal juga menyebutkan bahwa kekalahan telak 0-5 dari China dan 0-7 dari Korea Selatan dalam persiapan menunjukkan adanya tantangan besar.

Namun, tim menunjukkan respons positif dengan hasil yang lebih baik dalam pertandingan berikutnya, seperti kekalahan tipis 2-3 dan 1-2 dari Arab Saudi. Rizal mengakui adanya peningkatan dalam performa pertahanan, meskipun tim gagal melaju lebih jauh dalam ASEAN U17 Championship pada April silam. Selain itu, Kurniawan, salah satu tokoh sepak bola Indonesia, menyatakan bahwa Piala Dunia U17 harus menjadi tradisi bagi Indonesia. Ia berharap tim muda dapat terus berkembang dan mencapai target besar di ajang internasional.

Sementara itu, klub Sandy Walsh akan menghadapi Johor Darul Ta'zim di semifinal ASEAN Club Championship, menambah dinamika sepak bola di kawasan.







Timnas U17 Putri Indonesia ke Clairefontaine, Komitmen PSSI Naikkan Standar Kualitas TimnasTimnas U17 Putri Indonesia akan berlatih selama satu pekan di Prancis.

Digelar 9 Mei 2026, AFC Resmi Putuskan Timnas Indonesia di Pot Keempat Drawing Piala Asia 2027

Women's Series Manila 2026 Jadi Ajang Penguatan Timnas 3x3 Putri ke Asian Games 2026Timnas basket 3x3 putri bersiap untuk menjajal turnamen Women's Series 2026 di Manila. Ajang ini dijadikan pemanasan untuk Asian Games 2026.

Tantangan Timnas U17 Indonesia Menuju Piala Dunia U17 2026Timnas U17 Indonesia menghadapi tantangan berat untuk lolos ke Piala Dunia U17 2026 setelah hasil kurang memuaskan di ASEAN U17 Championship 2026 dan evaluasi dari media Vietnam.

Timnas U17 Indonesia Menang 4-0 atas Timor Leste di ASEAN U17 Championship 2026Timnas U17 Indonesia meraih kemenangan 4-0 atas Timor Leste dalam laga pertama babak penyisihan Grup A ASEAN U17 Championship 2026. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto dan asisten Dwi Prio Utomo mempersiapkan tim untuk menghadapi lawan berat seperti China, Qatar, dan Jepang. Pengamat Bung Kesit menyebutkan tantangan besar bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025 dan 2026, meski tim menunjukkan performa bagus di Piala Asia sebelumnya.

Baker: Indonesia punya potensi lolos ke Piala Dunia U17 2026Bek tim nasional U17 Indonesia Mathew Baker mengatakan skuadnya mempunyai potensi untuk lolos ke Piala Dunia U17 2026 dengan menjadi satu dari delapan tim ...

