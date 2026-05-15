Timnas U17 Indonesia: Kesit B Handoyo: Pemain Masih dalam Tahap Perkembangan, Perlu Perhatian

Timnas U17 Indonesia gagal di Piala Asia U17 2026, tapi pengamat sepak bola nasional Kesit B Handoyo meminta publik tidak buru-buru menghakimi para pemain muda Indonesia. Pemain-pemain ini masih berada dalam tahap perkembangan dan membutuhkan perhatian serius agar potensinya tidak hilang begitu saja.

Timnas U17 Indonesia berpose jelang babak penyisihan Grup B Piala Asia U17 2026 kontra China di King Abdullah Sport City, Arab Saudi , Selasa (5/5/2026) malam.

Performa Timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2026 memunculkan berbagai reaksi. Pasalnya, Garuda Muda harus puas finis di posisi juru kunci babak penyisihan Grup B dan belum berhasil merebut kembali tiket menuju Piala Dunia U17. Namun pengamat sepak bola nasional Kesit B Handoyo meminta publik tidak buru-buru menghakimi para pemain muda Indonesia. Sebab pemain-pemain ini masih berada dalam tahap perkembangan dan membutuhkan perhatian serius agar potensinya tidak hilang begitu saja.

Kata Pelatih Timnas U17 Vietnam Usai Lolos Piala Dunia U17 2026 "Yang terpenting itu bagaimana pemain-pemain ini mendapatkan perhatian, kemudian jangan sampai putus pada kemampuannya," kata pengamat yang biasa disapa bung Kesit itu kepada Kompas.com. Kesit B Handoyo juga menilai salah satu tantangan terbesar sepak bola Indonesia saat ini adalah kurangnya wadah kompetisi untuk pemain usia muda. Ia menyebut para pemain ini merupakan aset masa depan sepak bola Indonesia.

Karena itu, pembinaan tidak boleh berhenti hanya karena gagal di satu turnamen.

"Mereka ini cikal bakal untuk Timnas karena beberapa mereka masih bisa main lagi di Timnas u17 tapi mungkin ada yang sudah tidak bisa main dan main di kelompok usia selanjutnya u19 dan seterusnya," tuturnya. Aksi pemain Timnas U17 Indonesia, Dava Yunna, pada laga Piala Asia U17, Timnas U17 Indonesia vs Qatar, di Lapangan A King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Sabtu (9/5/2026) pukul 23.30 WIB.

"Saya rasa seperti itu mereka terus mendapatkan perhatian bahwa mereka gagal harus diakui tapi inilah pemain-pemain yang masih berkembang," kata Kesi





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas U17 Indonesia Piala Asia U17 2026 China King Abdullah Sport City Arab Saudi Kesit B Handoyo Pemain Muda Indonesia Perkembangan Perhatian Piala Dunia U17 Laga Piala Asia U17 Dava Yunna

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Timnas Indonesia Losi KRN Timnas Indonesia, Sananta Perkuat Brunei Malam IniTimnas Indonesia terpaksa kehilangan striker Ramadhan Sananta karena perpisahan dari DPMM FC. Klub Brunei Darussalam mengumumkan pelepasan Sananta setelah menjalin kerja sama semusim terakhir. Sananta dipandang memiliki peran penting di sektor depan, walau bersaing dengan penyerang asing lainnya.

Read more »

AFC Sanksi Pemain Qatar Usai Pukul Bek Timnas U17 IndonesiaPemain Timnas U17 Qatar, Amrmohamed Ezzat disanksi AFC usai melakukan pemukulan kepada pemain Timnas U17 Indonesia, Farik Rizqi.

Read more »

Timnas Indonesia Tersingkir dari Piala Asia U17 2026, Kurniawan Sesali Gagal ke Piala DuniaTimnas U17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia U17 2026 usai ditaklukkan Jepang 1-3 pada laga Grup B.

Read more »

Kata Pelatih Timnas U17 Vietnam Usai Lolos Piala Dunia U17 2026Timnas Vietnam U17 lolos ke Piala Dunia U17 2026 usai menekuk Uni Emirat Arab U17 dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang digelar di King Abdullah Spo

Read more »