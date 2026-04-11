Timnas U17 Indonesia Intensifkan Latihan Jelang ASEAN U17 Championship 2026

Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto memimpin langsung latihan Timnas U17 Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, sebagai persiapan menghadapi ASEAN U17 Championship 2026. Fokus latihan meliputi peningkatan teknis, mental, dan strategi tim.

Menjelang ASEAN U17 Championship 2026, Timnas U17 Indonesia menjalani latihan intensif di Stadion Gelora 10 November Tambaksari Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis (9/4/2026) malam. Latihan ini dipimpin langsung oleh pelatih kepala Kurniawan Dwi Yulianto , yang menekankan pentingnya persiapan matang dalam menghadapi turnamen bergengsi tersebut. Fokus utama latihan tidak hanya pada peningkatan kemampuan teknis pemain, tetapi juga pada aspek mental dan strategi tim secara keseluruhan.

Kurniawan, yang juga merupakan mantan pelatih klub Malaysia Sabah, memberikan arahan dan motivasi kepada para pemain muda, mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga fokus dan konsistensi selama pertandingan. Ia menekankan bahwa meskipun beban sejarah dari generasi sebelumnya yang berhasil menembus Piala Dunia U17 ada, hal itu harus dijadikan sebagai motivasi, bukan sebagai tekanan. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun suasana tim yang positif dan solid, di mana para pemain merasa termotivasi untuk mencapai standar yang tinggi. Kurniawan mengajak pemain untuk menjadikan prestasi masa lalu sebagai inspirasi, bukan sebagai beban. Dalam sesi latihan, Kurniawan juga memberikan penekanan khusus pada taktik permainan dan koordinasi tim. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antar pemain di lapangan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi yang mungkin terjadi selama pertandingan. Latihan ini juga menjadi ajang untuk memantapkan formasi tim dan menguji coba berbagai strategi yang telah dipersiapkan. Selain itu, Kurniawan juga memberikan perhatian khusus pada aspek fisik dan kebugaran pemain. Ia memastikan bahwa para pemain dalam kondisi yang prima untuk menghadapi tuntutan fisik dari pertandingan yang kompetitif. Pelatih juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari cedera. Latihan ini menjadi krusial karena turnamen ASEAN U17 Championship akan segera dimulai, dengan Indonesia menjadi tuan rumah dan memiliki harapan besar untuk meraih prestasi membanggakan. \Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Vietnam, Malaysia, dan Timor Leste. Grup ini dianggap cukup kompetitif, sehingga Kurniawan dan timnya menyadari betul pentingnya persiapan yang matang dan strategi yang tepat. Selain itu, komposisi pemain Timnas U17 Indonesia terdiri dari kombinasi antara pemain baru dan pemain yang telah memiliki pengalaman internasional. Kehadiran wajah-wajah baru ini diharapkan dapat memberikan energi dan semangat baru bagi tim. Sementara itu, pemain yang telah memiliki pengalaman internasional diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas permainan dan memandu pemain baru. Di lini belakang, pengalaman Putu Ekayana di Piala Asia U17 menjadi aset penting bagi tim. Pengalaman ini diharapkan dapat meningkatkan soliditas pertahanan Indonesia. Kurniawan juga mengingatkan pemain bahwa bermain di kandang sendiri memberikan kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Dukungan dari suporter diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik. Pelatih dan tim menyadari bahwa tekanan yang besar dari ekspektasi publik juga harus dikelola dengan baik. Pemain diminta untuk tetap tenang, fokus, dan bermain sesuai dengan rencana permainan yang telah disiapkan. Persiapan mental menjadi kunci penting dalam menghadapi tekanan tersebut. Pelatih memberikan dukungan penuh dan terus memotivasi para pemain untuk tetap percaya diri dan memberikan yang terbaik. Tim pelatih juga telah melakukan evaluasi mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan tim, serta mempelajari gaya bermain lawan. Informasi ini digunakan untuk menyusun strategi yang paling efektif dan memaksimalkan potensi tim. \Turnamen ASEAN U17 Championship bukan hanya soal teknik dan kemampuan fisik, tetapi juga soal mental. Kurniawan menekankan bahwa pemain yang mampu menjaga fokus dan konsistensi, dialah yang akan melangkah lebih jauh. Pengamat sepak bola juga memberikan perhatian terhadap realita kekuatan Timnas U17 Indonesia. Analisis mendalam terhadap kekuatan dan kelemahan tim sangat penting untuk menyusun strategi yang tepat. Pengamat mengingatkan bahwa perjalanan menuju juara tidak akan mudah, dan tim harus menghadapi tantangan dari berbagai tim kuat di kawasan ASEAN. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, PSSI, dan masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan semangat dan motivasi tim. Kurniawan dan timnya berharap dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih prestasi yang membanggakan. Persiapan yang matang, strategi yang tepat, serta mental yang kuat diharapkan dapat membawa Timnas U17 Indonesia meraih hasil yang maksimal dalam turnamen ASEAN U17 Championship 2026





