Timnas U17 Indonesia Hadapi Jepang di Piala Asia U17 2026

Timnas U17 Indonesia akan menghadapi Jepang di Piala Asia U17 2026. Setelah kalah dari Qatar, mereka membutuhkan kemenangan untuk lolos ke perempat final.

Pemain timnas u17 Indonesia foto bersama sebelum laga kedua babak penyisihan Grup A ASEAN U17 Cup 2026 melawan Malaysia yang berakhir dengan skor 0-1 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Jawa Timur, Kamis (16/4/2026) malam.

Laga melawan Jepang menjadi penentuan Timnas U17 Indonesia untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17 2026. Timnas U17 Indonesia vs Jepang akan dimainkan di Stadion King Abdullah Sports City Training, Jeddah, Selasa (12/5/2026). Langkah Timnas U17 Indonesia menjadi berat usai kalah dari Qatar 0-2, di tempat yang sama, Sabtu (9/5) malam waktu setempat. Mereka merupakan peraih gelar terbanyak Piala Asia U17, dan sudah memastikan diri lolos ke perempat final.

“Kita respek ke Jepang, mereka tim kuat, mereka sudah dipastikan lolos, dan seperti yang saya bisa segala sesuatu bisa terjadi, kita berharap daya juang anak-anak lebih ditingkatkan,” tuturnya dalam pesan suara yang diterimauntuk mengembalikan mental mereka untuk tidak semakin terpuruk,” tuturnya. “Peluang masih ada, masih terbuka, berusaha untuk fight maksimal sampai perjuangn terakhir kita. Mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia,” lanjut eks penyerang Timnas Indonesia tersebut.

Timnas U17 Indonesia membutuhkan kemenangan saat melawan Jepang, demi membuka peluang untuk lolos ke perempat final Piala Asia U17 2026





