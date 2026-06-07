Timnas U-19 Indonesia Wajib Lolos dengan Jalan Sendiri

Dua tim nasional U-19 Indonesia dan Vietnam sama-sama mengoleksi enam poin setelah dua pertandingan dalam Piala AFF U-19 2026. Namun, tim nasional U-19 Indonesia kalah selisih gol.

Liputan6.com, Jakarta - Dua tim nasional U-19 Indonesia dan Vietnam sama-sama mengoleksi enam poin setelah dua pertandingan dalam Piala AFF U-19 2026. Namun, tim nasional U-19 Indonesia kalah selisih gol.

Dengan hanya juara grup yang otomatis lolos ke semifinal, tugas tim nasional U-19 Indonesia pada laga nanti sangat jelas. Pasukan Nova Arianto wajib meraih kemenangan. Jika imbang atau bahkan kalah, kans mempertahankan gelar akan tergantung hasil pertandingan di grup lain. Nova Arianto menyatakan bahwa timnya ingin lolos dengan jalan sendiri dan bahwa laga melawan Vietnam akan menjadi pertandingan yang sangat penting.

Dengan pertaruhan tersebut, Nova Arianto dipastikan tidak lagi merotasi tim dan akan menurunkan komposisi terbaik dari starter berbeda yang diandalkan pada dua partai pertama. Dalam dua pertandingan sebelumnya, tim nasional U-19 Indonesia telah mencetak skor 3-0 melawan Myanmar U-19 dan 6-2 melawan Timor Leste U-19. Sementara itu, Vietnam U-19 telah mencetak skor 6-2 melawan Australia U-19 dan 0-5 melawan Myanmar U-19.

Pertandingan antara tim nasional U-19 Indonesia dan Vietnam akan menjadi pertandingan yang sangat menarik dan berpengaruh terhadap hasil akhir turnamen





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