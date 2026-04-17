Timnas U-17 Keok dari Malaysia, Kans ke Semifinal Piala AFF Makin Tipis

Kekalahan 0-1 dari Malaysia di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4/2026), membuat langkah Timnas Indonesia U-17 di Piala AFF U-17 2026 semakin berat. Tim Garuda Muda harus segera mengevaluasi lini depan dan memperbaiki akurasi dalam membangun serangan jika ingin lolos ke fase gugur.

Pil pahit harus ditelan Timnas Indonesia U-17 setelah menelan kekalahan 0-1 dari rival abadi, Malaysia , dalam laga Grup A Piala AFF U-17 2026 yang digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis malam, 16 April 2026. Gol tunggal Mohammad Fareez pada menit ke-33 menjadi mimpi buruk bagi skuad Garuda Muda yang sejatinya mendominasi jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang emas.

Namun, ketajaman lini depan yang tumpul menjadi momok menakutkan, membuat kesempatan emas terbuang sia-sia. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, mengakui bahwa masalah utama timnya terletak pada penyelesaian akhir yang belum optimal. Ia juga menyoroti beberapa aspek teknis dasar yang masih perlu diasah lebih tajam. "Kami menciptakan banyak peluang, tapi finishing masih perlu ditingkatkan. Ini akan menjadi bahan evaluasi penting sebelum menghadapi Vietnam," ujar Kurniawan dalam konferensi pers usai laga, mengutip Antara. Mantan striker legendaris Timnas Indonesia ini menambahkan bahwa anak asuhnya juga belum maksimal dalam pengambilan keputusan di area sepertiga akhir lapangan, serta akurasi dasar saat membangun serangan. Detail-detail kecil seperti kesalahan passing, positioning yang kurang tepat, hingga decision making yang kurang matang menjadi faktor krusial kegagalan Timnas membongkar pertahanan disiplin Malaysia. "Melawan Malaysia ini, kami sudah antisipasi low block dan counter attack, tapi ada kesalahan yang harus dievaluasi untuk pertandingan selanjutnya," tegasnya. Kurniawan menekankan pentingnya disiplin dalam menjalankan instruksi taktik, terutama ketika menghadapi tim dengan gaya bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat. Ia berharap para pemain dapat belajar dari kekalahan ini dan bangkit di laga-laga berikutnya. Kapten Timnas Indonesia U-17, Putu Ekayana, tidak menutupi rasa kekecewaannya atas hasil yang diraih. Namun, ia memastikan bahwa mental tim tetap terjaga dan para pemain siap untuk bangkit. Putu menyebutkan bahwa skuad Garuda Muda telah menunjukkan karakter pantang menyerah meskipun sempat tertinggal. Ia menegaskan bahwa tim tetap memiliki kepercayaan diri dan terus berupaya mengejar ketertinggalan hingga menit-menit akhir pertandingan, bahkan setelah kebobolan, mereka tidak merasa terpuruk dan tetap bertekad untuk membalas. Pemain asal Bali ini juga tak lupa memohon dukungan penuh dari seluruh suporter Indonesia agar tim dapat kembali menemukan performa terbaiknya saat menghadapi Vietnam dalam laga krusial berikutnya yang berpotensi menentukan nasib kelolosan ke fase selanjutnya. Ia berharap doa dan dukungan terus mengalir untuk perjuangan Timnas. Kekalahan dari Malaysia ini praktis membuat posisi Indonesia di klasemen Grup A menjadi tidak ideal. Malaysia kini kokoh di peringkat kedua dengan mengoleksi tiga poin, sementara Indonesia harus puas berada di posisi ketiga karena kalah dalam rekor head-to-head. Perjalanan Timnas U-17 untuk meraih tiket semifinal Piala AFF U-17 2026 kini berada di ujung tanduk, membutuhkan keajaiban dan performa gemilang di sisa pertandingan grup untuk bisa membalikkan keadaan. Situasi ini menjadi alarm serius bagi tim kepelatihan untuk segera menemukan solusi dan meracik strategi yang lebih efektif demi menggapai target yang diinginkan. Evaluasi mendalam pada setiap lini, mulai dari pertahanan hingga lini serang, serta peningkatan mental pemain, menjadi prioritas utama jelang menghadapi laga berat selanjutnya melawan Vietnam, yang diprediksi akan menjadi penentu nasib skuad Garuda Muda di turnamen ini





