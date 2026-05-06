Timnas U-17 Indonesia Tundukkan China, Buka Peluang Besar Menuju Piala Dunia U-17 2026

Kemenangan dramatis Timnas U-17 Indonesia atas China di Piala Asia U-17 2026 memicu pujian dari media Vietnam dan menghidupkan harapan menuju Piala Dunia.

Timnas U-17 Indonesia berhasil mencatatkan hasil yang sangat menggembirakan pada laga perdana mereka di Grup B Piala Asia U-17 2026 . Bertanding di Lapangan A King Abdullah Sport City Training, Arab Saudi, pada Selasa malam WIB, skuad Garuda Asia menunjukkan determinasi yang luar biasa saat berhadapan dengan tim kuat asal China.

Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi sejak peluit pertama dibunyikan, di mana kedua tim saling jual beli serangan namun kesulitan untuk menembus pertahanan lawan yang sangat rapat. Indonesia bermain dengan disiplin tinggi, mengandalkan serangan balik cepat yang seringkali merepotkan lini belakang China sepanjang pertandingan berlangsung. Momen yang paling dinanti akhirnya tiba pada menit ke-87, ketika Keanu Senjaya mencetak gol kemenangan yang membawa Indonesia unggul 1-0.

Gol tersebut tercipta melalui skema serangan yang terencana dengan sangat baik, di mana Matthew Baker melepaskan umpan lambung akurat yang berhasil disambut dengan sempurna oleh Keanu Senjaya. Gol ini bukan sekadar angka di papan skor, melainkan bukti dari kerja keras dan strategi yang diterapkan oleh staf pelatih.

Seluruh pemain bertahan bekerja ekstra keras untuk menjaga keunggulan tipis tersebut hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, yang kemudian disambut dengan sorak sorai kegembiraan dari para pendukung Indonesia yang menyaksikan perjuangan mereka. Kemenangan mengejutkan ini ternyata menarik perhatian media internasional, salah satunya adalah The Thao 247 dari Vietnam. Media tersebut memberikan pujian setinggi langit atas penampilan Timnas U-17 Indonesia yang mampu tampil efektif dan efisien di lapangan.

The Thao 247 menulis bahwa kemenangan ini merupakan kejutan besar di turnamen Piala Asia U-17 2026 karena Indonesia berhasil menundukkan China dengan skor tipis namun sangat berarti. Selain itu, mereka menambahkan bahwa hasil positif ini secara signifikan meningkatkan total poin Indonesia dan membawa mereka selangkah lebih dekat untuk mengamankan tiket menuju putaran final Piala Dunia U-17 2026. Media Vietnam tersebut juga menyoroti bahwa hasil ini menjadi sangat patut diperhatikan mengingat ekspektasi dunia terhadap Indonesia sebelumnya tergolong cukup rendah.

Rendahnya ekspektasi tersebut bukan tanpa alasan. Sebelum melakoni laga di Piala Asia, penampilan Garuda Asia sempat diragukan oleh banyak pihak setelah mereka tampil mengecewakan dalam ajang Piala AFF U-17 2026 bulan lalu. Pada turnamen regional tersebut, Timnas U-17 Indonesia harus menelan pil pahit dengan tersingkir lebih awal di babak penyisihan. Mereka gagal bersaing ketat dengan tim-tim kuat Asia Tenggara lainnya, khususnya Vietnam dan Malaysia, yang akhirnya membuat Indonesia terhenti di fase grup.

Kegagalan di AFF tersebut sempat memicu kritik tajam terkait komposisi pemain serta strategi yang digunakan oleh tim pelatih saat itu. Namun, kemenangan atas China ini menjadi jawaban telak atas segala keraguan yang sempat menyelimuti skuad muda Indonesia. Transformasi permainan yang ditunjukkan oleh para pemain muda ini membuktikan bahwa mereka mampu belajar dari kesalahan masa lalu dan bangkit dengan mentalitas yang lebih kuat.

Kemenangan ini memberikan suntikan moral yang sangat besar bagi para pemain untuk menghadapi laga-laga selanjutnya di Grup B. Jika konsistensi ini dapat dijaga, impian untuk melihat bendera Merah Putih berkibar di ajang Piala Dunia U-17 2026 bukan lagi sekadar angan-angan, melainkan target yang sangat realistis untuk dicapai oleh generasi emas ini. Kini, seluruh mata tertuju pada laga berikutnya, di mana strategi yang tepat dan ketenangan dalam bermain akan menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk melaju lebih jauh.

Dukungan penuh dari masyarakat Indonesia diharapkan menjadi energi tambahan bagi para pejuang muda ini dalam mengarungi kompetisi yang sangat kompetitif di Arab Saudi. Keberhasilan menumbangkan China adalah langkah awal yang sempurna, namun perjalanan masih panjang untuk mencapai puncak prestasi di level Asia dan dunia. Keuletan Matthew Baker dalam memberi assist dan ketajaman Keanu Senjaya diharapkan terus terjalin harmonis demi membawa kejayaan bagi sepak bola nasional Indonesia di kancah internasional





