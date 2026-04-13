Timnas U-17 Indonesia Siap Tempur Melawan Timor Leste di ASEAN Championship 2026

Tim Nasional U-17 Indonesia akan memulai perjuangan di ASEAN Championship U-17 2026 dengan menghadapi Timor Leste. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Joko Samudro, Gresik, pada 13 April 2026.

BOLASPORT.COM - Tim Nasional U-17 Indonesia akan berhadapan dengan Timor Leste di Stadion Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, pada hari Senin, 13 April 2026, mulai pukul 19.30 WIB. Pertandingan ini menandai laga pembuka bagi Timnas U-17 Indonesia dalam ajang ASEAN Championship U-17 2026 yang sangat dinanti-nantikan. Skuad Garuda Asia, julukan bagi timnas, akan memulai perjuangan mereka di Grup A yang sangat kompetitif.

Mereka akan bertarung sengit melawan Timor Leste, Vietnam, dan Malaysia untuk memperebutkan tiket ke babak selanjutnya. Persaingan di Grup A diprediksi akan berlangsung sangat ketat mengingat kualitas dari setiap tim yang berpartisipasi. Kemenangan di laga pembuka sangat krusial untuk membangun momentum positif dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Timnas U-17 Indonesia telah mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi tantangan ini. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto telah memanggil 26 pemain terbaik untuk memperkuat tim dalam ajang bergengsi ini. Pemilihan pemain dilakukan berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan potensi yang mereka miliki. Seluruh pemain telah menjalani latihan intensif, termasuk peningkatan fisik, taktik, dan mental. Mierza Firjatullah, salah satu pemain yang mendapat kepercayaan untuk memperkuat tim, telah menyatakan kesiapan tim untuk menghadapi Timor Leste. Mierza Firjatullah dengan penuh semangat menegaskan bahwa tim telah melakukan persiapan yang matang dan siap memberikan yang terbaik di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa persiapan individu dan tim telah mencapai 100 persen. Mereka telah menjalani pemusatan latihan (training camp) untuk mematangkan strategi dan meningkatkan kekompakan tim. Mierza berharap agar tim dapat meraih hasil positif di pertandingan perdana ini. Komentar Mierza ini mencerminkan semangat juang dan optimisme yang tinggi dari seluruh anggota tim. Sebelumnya, pelatih Kurniawan Dwi Yulianto juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menekankan pentingnya persiapan yang matang dan strategi yang tepat untuk menghadapi lawan-lawan di Grup A. Kurniawan telah memberikan arahan khusus kepada para pemain untuk memaksimalkan potensi mereka dan bermain dengan disiplin tinggi. Strategi yang disusun oleh Kurniawan diharapkan dapat mengimbangi kekuatan lawan dan memberikan peluang bagi Timnas U-17 Indonesia untuk meraih kemenangan. Selain itu, Kurniawan juga terus memotivasi para pemain untuk selalu menjaga semangat juang dan kekompakan tim. Dukungan dari para suporter juga sangat diharapkan untuk memberikan energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Pertandingan melawan Timor Leste menjadi ujian awal bagi Timnas U-17 Indonesia dalam perjalanan mereka di ASEAN Championship U-17 2026. Hasil dari pertandingan ini akan sangat menentukan langkah mereka selanjutnya di turnamen. Kemenangan akan memberikan dampak positif bagi moral pemain dan meningkatkan peluang mereka untuk lolos dari fase grup. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya di Grup A juga akan turut mempengaruhi klasemen dan peluang setiap tim. Pertandingan antara Vietnam dan Malaysia yang telah berlangsung sebelumnya memberikan gambaran awal mengenai kekuatan dari tim-tim lain di Grup A. Vietnam berhasil meraih kemenangan atas Malaysia dalam pertandingan tersebut. Kemenangan ini menunjukkan bahwa persaingan di Grup A akan berlangsung sangat ketat. Timnas U-17 Indonesia diharapkan dapat belajar dari pertandingan-pertandingan sebelumnya dan memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para pemain. Mari kita dukung Timnas U-17 Indonesia dalam perjuangan mereka di ASEAN Championship U-17 2026. Harapan besar tertuju pada kemampuan para pemain untuk mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola Asia Tenggara





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Timnas Indonesia U-17 Bersiap Hadapi Timor Leste di Piala AFF U-17 2026Timnas Indonesia U-17 sedang menjalani latihan intensif menjelang laga ASEAN U-17 Boys Championship atau Piala AFF U-17 2026. Pertandingan melawan Timor Leste akan digelar pada 13 April di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik.

Timnas U-17 Indonesia Memulai Perjuangan di Piala AFF 2026: Hadapi Timor LesteTimnas Indonesia U-17 memulai kiprahnya di Piala AFF U-17 2026 pada Senin, 13 April 2026, dengan menghadapi Timor Leste di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Laga ini diprediksi akan menjadi sorotan utama dengan duel taktik antara Kurniawan Dwi Yulianto dan pelatih Timor Leste, Emral Abus. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Garuda Muda.

LIVE Piala AFF U17 2026 Indonesia Vs Timor Leste 4-0: Dava Yunna Cetak Gol Salto!Dava Yunna Adi Putra mencetak gol akrobatik hasil skema sepak pojok. Garuda unggul empat gol.

LIVE Piala AFF U17 2026 Indonesia Vs Timor Leste 2-0: Putu Ekayana Cetak Gol KeduaPutu Ekayana berhasil mencetak gol keduanya di laga Timnas U17 Indonesia vs Timor Leste. Garuda unggul dua gol.

LIVE Piala AFF U17 2026 Indonesia Vs Timor Leste 1-0: Gol Cepat Putu EkayanaTimnas U17 Indonesia vs Timor Leste di Piala AFF U17 2026 untuk sementara dalam kedudukan 1-0. Putu Ekayana cetak gol cepat.

Timnas Indonesia U-17 Tundukkan Timor Leste di Laga Pembuka Piala AFF U-17 2026Timnas Indonesia U-17 tampil dominan dan meraih kemenangan telak 4-0 atas Timor Leste di laga pembuka Grup A Piala AFF U-17 2026. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro ini menampilkan performa impresif Garuda Muda dengan gol-gol dari Putu Ekayana, Ridho, dan Dava Yunna.

