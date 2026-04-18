Timnas U-17 Indonesia Bangkit dari Keterpurukan, Optimistis Hadapi Vietnam

Setelah kekalahan tipis dari Malaysia, Timnas U-17 Indonesia menunjukkan pemulihan mental yang signifikan dan siap memberikan performa terbaik melawan Vietnam di ASEAN U-17 Championship 2026.

Tim Nasional Sepak Bola U-17 Indonesia menunjukkan sinyal positif menjelang laga krusial di ASEAN U-17 Championship 2026. Setelah mengalami kekalahan tipis dari Malaysia di pertandingan sebelumnya yang membuat posisi mereka turun ke peringkat ketiga klasemen Grup A, skuat Garuda Muda kini dilaporkan telah bangkit dari keterpurukan mental. Pelatih kepala, Kurniawan Dwi Yulianto , menyatakan bahwa kondisi mental para pemain telah kembali pulih dan berada dalam kondisi ideal untuk menghadapi pertandingan berikutnya melawan Vietnam.

Kekalahan dari Malaysia, meskipun tipis, ternyata meninggalkan bekas mendalam bagi para pemain muda ini. Namun, hal tersebut langsung dijadikan momentum refleksi dan evaluasi mendalam oleh tim pelatih. Kurniawan Dwi Yulianto, yang merupakan mantan striker legendaris tim nasional, mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan rumah yang berat untuk memulihkan kepercayaan diri para pemain. Ia menekankan bahwa kekalahan tersebut menjadi pelajaran berharga, terutama dalam hal efektivitas penyelesaian peluang dan antisipasi terhadap kebobolan. Tim pelatih telah berdiskusi mendalam dengan para pemain, dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan serupa sangat terlihat. Semangat baru ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam performa tim di lapangan.

Perubahan suasana di dalam timnas U-17 Indonesia terlihat nyata dalam sesi latihan terakhir yang digelar di Stadion Gelora 10 November, Tambaksari, Surabaya, pada Sabtu malam. Para pemain tampak lebih lepas, ceria, dan penuh semangat. Atmosfer positif ini bukanlah sesuatu yang muncul secara instan, melainkan hasil dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim ofisial yang bekerja tanpa lelah selama dua hari terakhir. Kurniawan Dwi Yulianto mengakui bahwa mengingat usia para pemain yang masih di bawah 17 tahun, kekalahan dari Malaysia sempat memberikan pukulan telak secara mental. Oleh karena itu, upaya pemulihan psikologis menjadi prioritas utama sebelum menghadapi Vietnam, tim yang sejauh ini tampil dominan dengan meraih kemenangan dalam dua laga awal Grup A.

Dengan mental yang kembali terangkat, Timnas U-17 Indonesia diharapkan mampu menampilkan permainan terbaiknya dan memberikan perlawanan sengit terhadap Vietnam. Kemenangan telak 4-0 atas Timor Leste di laga pertama babak penyisihan Grup A yang digelar di Stadion Joko Samudro, Gresik, pada Senin (13/4/2026) malam, menjadi bukti awal bahwa tim ini memiliki potensi besar. Ridho, salah satu pemain timnas U-17 Indonesia, turut berkontribusi dalam kemenangan tersebut. Pelatih Kurniawan Dwi Yulianto, bersama dengan asistennya Dwi Prio Utomo, terlihat optimis jelang pertandingan penting ini, membuktikan bahwa mereka siap membawa tim melangkah lebih jauh di turnamen ASEAN U-17 Championship 2026.

Pemulihan mental ini menjadi kunci utama bagi Timnas U-17 Indonesia untuk dapat bersaing dengan tim-tim kuat lainnya di Asia Tenggara. Fokus utama kini adalah bagaimana menerjemahkan kembali semangat juang dan kepercayaan diri yang telah pulih ini ke dalam performa di atas lapangan hijau. Seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, hingga ofisial, telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk membawa nama Indonesia berprestasi di kancah internasional. Dukungan dari publik sepak bola tanah air juga diharapkan dapat memberikan suntikan moral tambahan bagi para pemain muda ini. Strategi yang matang dan eksekusi yang disiplin akan menjadi kunci untuk dapat meraih hasil positif melawan Vietnam, yang notabene merupakan salah satu tim terkuat di grup ini. Laga melawan Vietnam akan menjadi ujian sebenarnya bagi mentalitas dan kemampuan Timnas U-17 Indonesia dalam menghadapi tekanan pertandingan besar. Namun, dengan fondasi mental yang telah diperbaiki, optimisme untuk meraih kemenangan semakin membumbung tinggi





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas U-17 Indonesia ASEAN U-17 Championship 2026 Kurniawan Dwi Yulianto Mental Pemain Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Timnas Indonesia U-17 Merana Kalah 0-1, Vietnam Pesta Pora Menang 10-0Timnas Vietnam U-17 berpesta pora usai berhasil menggulung Timor Leste dengan skor 10-0.

Read more »

Target Tiga Gol ke Gawang Vietnam: Kunci Timnas Indonesia U-17 Menuju Semifinal Piala AFFTimnas Indonesia U-17 harus meraih kemenangan dengan selisih minimal tiga gol atas Vietnam pada Minggu, 19 April 2026, untuk menjaga asa lolos semifinal Piala AFF U-17, baik sebagai juara grup maupun melalui jalur runner-up terbaik. Kemenangan tipis pun cukup untuk menjadi runner-up grup, namun persaingan untuk tiket runner-up terbaik akan sangat ketat, dengan harapan hasil imbang pada laga Myanmar U-17 vs Filipina U-17.

Read more »

Media Vietnam Tak Habis Pikir, Pengamat Eropa Sebut Pemain Timnas Indonesia Masih Kurang 'Bertalenta'Berita Media Vietnam Tak Habis Pikir, Pengamat Eropa Sebut Pemain Timnas Indonesia Masih Kurang 'Bertalenta' terbaru hari ini 2026-04-17 07:54:33 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Peluang Timnas U17 Indonesia Lolos dari Fase Grup ASEAN U17 Cup 2026: Wajib Menang atas VietnamKekalahan dari Malaysia pada laga kedua Grup A ASEAN U17 Cup 2026 membuat posisi Timnas U17 Indonesia terjepit.

Read more »

Meski Menang Lawan Vietnam, Timnas Indonesia U17 Siap-siap Tersingkir dari Piala AFF U17 2026Berita Meski Menang Lawan Vietnam, Timnas Indonesia U17 Siap-siap Tersingkir dari Piala AFF U17 2026 terbaru hari ini 2026-04-17 08:41:18 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Demi Tiket ke Semifinal, Timnas U-17 Indonesia Siap Mati-matian Lawan VietnamKapten Timnas U-17 Indonesia, Putu Ekayana, menegaskan pihaknya siap mati-matian untuk mengalahkan Vietnam.

Read more »