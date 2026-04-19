Timnas U-17 Fokus Finishing Lawan Vietnam, Drama VAR di Serie A, dan Isu Sepak Bola Italia

Berita sepak bola Indonesia dan internasional terkini, meliputi persiapan Timnas U-17 menghadapi Vietnam di Piala AFF U-17, hasil imbang Cremonese vs Torino di Serie A dengan sorotan pada Emil Audero dan drama VAR, serta kekhawatiran terhadap kondisi sepak bola Italia. Laporan juga mencakup pernyataan menarik seputar Marcus Rashford, dinamika Liga Inggris, dan kemeriahan acara olahraga serta kegiatan publik di Indonesia.

Skuad Garuda Muda, Tim Nasional Indonesia U-17, tengah memfokuskan diri pada pembenahan lini serang mereka jelang pertandingan krusial melawan Vietnam di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, malam ini. Pertandingan ini merupakan bagian dari lanjutan Grup A Piala AFF U-17 (ASEAN U-17 Boys' Championship) 2026, dengan jadwal kick-off pukul 19.30 WIB. Pelatih timnas, Nova Arianto, secara tegas menyampaikan bahwa timnya akan bermain habis-habisan demi meraih hasil maksimal dan memuluskan jalan menuju babak selanjutnya. Fokus utama latihan beberapa hari terakhir difokuskan pada peningkatan akurasi dan ketajaman para penyerang, mengingat beberapa peluang yang terbuang sia-sia pada pertandingan sebelumnya.

Sementara itu, di kancah sepak bola Eropa, sebuah pertandingan sengit tersaji di Stadion Giovanni Zini antara Cremonese dan Torino. Laga tersebut berakhir tanpa pemenang dengan skor kacamata 0-0. Meskipun minim gol, jalannya pertandingan berlangsung sangat dramatis, diwarnai oleh penggunaan VAR (Video Assistant Referee) dan penyelamatan gemilang di menit-menit akhir. Penampilan kiper Emil Audero menjadi sorotan utama sepanjang 90 menit. Kiper kelahiran Mataram ini, yang kini membela timnas Italia, sukses mencatatkan clean sheet kesembilannya musim ini. Puncak aksinya terjadi pada masa injury time, menit ke-90+4, ketika ia melakukan penyelamatan krusial dengan menggagalkan peluang emas dari striker Torino, Sandro Kulenovic. Refleks cepat Audero di bawah mistar gawang berhasil memastikan Cremonese tidak kehilangan poin di kandang sendiri. Cremonese sebenarnya tampil lebih agresif sejak awal laga dan menciptakan beberapa peluang melalui Federico Bonazzoli, namun kiper Torino, Alberto Paleari, juga tampil solid. Publik tuan rumah sempat bersorak pada menit ke-61 ketika Federico Baschirotto berhasil membobol gawang tim tamu, namun kegembiraan itu sirna setelah wasit menganulir gol tersebut melalui tinjauan VAR karena terdeteksi adanya pelanggaran sebelumnya. Hasil imbang ini membuat Cremonese masih harus berjuang keras di papan bawah klasemen Serie A, tertahan di peringkat ke-13 dengan 28 poin, posisi yang masih sangat rawan terseret ke zona degradasi. Torino, di sisi lain, tetap berada di peringkat ke-12 dengan 40 poin.

Berita sepak bola Italia sendiri tengah diliputi kekhawatiran. Setelah sempat merajai Eropa beberapa tahun lalu, sepak bola Negeri Pizza kini dihadapkan pada berbagai tantangan. Di sisi lain, legenda Arsenal, Emmanuel Petit, melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai masa depan penyerang Manchester United, Marcus Rashford. Petit secara terbuka mendorong mantan klubnya untuk merekrut penyerang asal Inggris tersebut. Pernyataan ini menambah panas bursa transfer dan spekulasi mengenai pergerakan pemain di Eropa. Di Indonesia, gelandang asing Persija Jakarta, Van Basty Sousa, mengaku tidak mempermasalahkan kemenangan tipis 1-0 timnya atas PSBS Biak pada pekan ke-28 Super League 2025/2026. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah tiga poin yang diraih. Pertandingan big match antara PSIM Yogyakarta melawan Persija Jakarta yang sedianya digelar di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, dipastikan resmi dipindahkan ke Bali, sebuah keputusan yang diambil untuk memastikan kelancaran dan keamanan pertandingan.

Sementara itu, Chelsea semakin terpuruk di Premier League 2025/26 setelah kembali menelan kekalahan dari Manchester United. Tanpa gol dalam empat laga beruntun, tekanan kepada pelatih semakin meningkat, dan peluang mereka untuk finis di zona Eropa semakin menipis. Pertandingan antara Chelsea dan Manchester United di Stadion Stamford Bridge sendiri berlangsung sengit, meskipun tim tuan rumah kembali gagal meraih poin. Gelandang Chelsea, Cole Palmer, membantah rumor kepindahan ke Manchester United dan menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan membela The Blues serta fokus mengejar target musim ini. Di sisi lain, Ronaldo Nazario mengungkapkan rasa harunya atas sambutan luar biasa dari para penggemar Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) saat acara Clash of Legends 2026. Ia memuji kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola yang sangat luar biasa. Keisuke Honda, meskipun timnya DRX World Legends kalah 0-3 dari Barcelona Legends di GBK, tetap tampil santai. Ia menikmati laga nostalgia tersebut dan memberikan apresiasi terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia.

Berita Bola VIVA edisi 18 April 2026 merangkum berbagai peristiwa menarik, termasuk kemenangan Barcelona Legends atas DRX di GBK, nostalgia Ronaldo Nazario, duel panas antara Manchester City vs Arsenal, serta pembaruan mengenai RUU Naturalisasi Tim Nasional. Di luar ranah olahraga, Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Jawa Timur kembali digelar oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal MPR RI. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyoroti lemahnya konsolidasi alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam acara Halalbihalal PB IKA PMII di Jakarta, seraya menegaskan pentingnya persatuan. Komandan Pasukan Quds Iran, Jenderal Esmail Qaani, melakukan kunjungan mendadak ke Baghdad, Irak, untuk membahas konflik Timur Tengah dengan tujuan menstabilkan keamanan di kawasan tersebut. Terakhir, kemeriahan perdana Dharmasraya Car Free Day di Pulau Punjung, Sumatera Barat, sukses menarik ribuan warga dan turut menggerakkan ekonomi UMKM setempat, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan positif. Ribuan warga telah memadati kawasan tersebut sejak sebelum pukul 06.00 WIB.





