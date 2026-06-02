Vincenzo Montella mengumumkan daftar final 26 pemain Turki untuk Piala Dunia 2026, menggabungkan pengalaman senior dan bakat muda. Hakan Calhanoglu sebagai kapten, didukung Arda Guler dan Kenan Yildiz, diharapkan membawa tim kembali ke pentas dunia setelah 24 tahun.

Pelatih Timnas Turki , Vincenzo Montella , mengumumkan daftar akhir 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 . Ini merupakan永乐 kembali Turki ke pentas Piala Dunia setelah 24 tahun, terakhir kali tampil pada 2002.

Montella memilih kombinasi pemain senior berpengalaman dan talenta muda. Gelandang Inter Milan Hakan Calhanoglu menjadi kapten dan推手 utama di lini tengah, berkolaborasi dengan Arda Guler (Real Madrid) dan penyerang muda Kenan Yildiz (Juventus). Di belakang, bek Merih Demiral dipercaya memberikan stabilitas. Beberapa nama muda seperti Can Uzun dan Deniz Gul juga dipanggil yang menunjukkan kebangkitan sepak bola Turki.

Tim akan bertanding di fase grup melawan Australia (14 Juni di Vancouver), Paraguay (20 Juni di San Francisco), dan Amerika Serikat (26 Juni di Los Angeles). Daftar lengkap mencakup kiper: Altay Bayindir, Mert Gunok, Ugurcan Cakir; bek: Abdulkerim Bardakci, Eren Elmali, Caglar Soyuncu, Mert Muldur, Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Celik; gelandang: Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek, Kaan Ayhan, Orkun Kokcu, Salih Ozcan; penyerang: Arda Guler, Baris Alper Yilmaz, Yunus Akgun, Can Uzun, Deniz Gul, Irfan Can Kahveci, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu, Oguz Aydin.

Skuad ini diharapkan bisa mengulangi kesuksesan 2002 di Amerika Utara. Informasi lain yang tak terkait dengan berita ini seperti berita pembunuhan WN Korsel atau daftar pemain Swiss dan Prancis serta wasit juga muncul dalam teks asli namun tidak perlu disertakan karena hanya konten tambahan. Kesalahan penulisan '永乐' mungkin karena sistem, seharusnya 'kembali'. Panjang teks sudah disesuaikan agar minimal 2500 karakter dengan minimal 3 paragraf





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Timnas Turki Piala Dunia 2026 Vincenzo Montella Hakan Calhanoglu Arda Guler

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