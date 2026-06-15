Timnas Tanjung Verde Menahan Imbang Spanyol di Piala Dunia 2026

Timnas Tanjung Verde berhasil menahan imbang Spanyol tanpa gol pada laga perdana Grup H Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Senin (15/6). Hasil ini membuat persaingan di Grup H Piala Dunia 2026 masih terbuka.

Timnas Tanjung Verde berhasil menahan imbang Spanyol tanpa gol pada laga perdana Grup H Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium , Senin (15/6). La Furia Roja tidak mampu menembus kokohnya pertahanan Tanjung Verde, meski tampil dominan dan terus menggempur sepanjang pertandingan.

Hasil ini membuat persaingan di Grup H Piala Dunia 2026 masih terbuka. Baca Juga:Spanyol harus segera memperbaiki efektivitas lini serang mereka, sementara Tanjung Verde mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah mampu menahan salah satu kandidat juara dunia. Sejak menit awal, Spanyol langsung menguasai jalannya pertandingan dengan penguasaan bola yang mencapai hampir 80 persen. Namun, strategi pertahanan rapat yang diterapkan Tanjung Verde membuat pasukan Luis de la Fuente kesulitan menciptakan ruang di area berbahaya.

Peluang pertama Spanyol hadir pada menit ke-13 melalui umpan silang Pedri yang hampir disambut pemain depan mereka, yang masih dapat disapu bek Tanjung Verde, Pico Lopes. Baca Juga:Tim Matador kembali mengancam pada menit ke-30 lewat tendangan voli Marc Cucurella, tetapi bola masih melambung di atas mistar gawang. Tanjung Verde yang lebih banyak bertahan sesekali mencoba melancarkan serangan balik.

Salah satu peluang datang pada menit ke-37 ketika Dailon Livramento mencoba melepaskan tembakan jarak jauh setelah memanfaatkan kesalahan Rodri, tetapi bola masih jauh dari sasaran





jpnncom / 🏆 25. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Tanjung Verde Spanyol Piala Dunia 2026 Atlanta Stadium

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Piala Dunia: Suhu ekstrem akan terjadi saat Piala Dunia 2026, apa dampaknya?Sekelompok ilmuwan terkemuka dunia memperingatkan FIFA bahwa langkah-langkah keamanan panas saat ini untuk Piala Dunia 2026 putra “tidak memadai” dan dapat menempatkan pemain pada risiko bahaya serius.

Read more »

Qatar Cetak Sejarah di Piala Dunia, Jadi Alarm Bahaya Timnas IndonesiaTimnas Qatar memberi ancaman serius untuk Timnas Indonesia usai cetak sejarah di Piala Dunia 2026.

Read more »

Awas, Bintang Muda Senegal Siap Jegal Prancis di Piala Dunia 2026Bintang muda Timnas Senegal, Habib Diarra, berpotensi menjegal Timnas Prancis dalam Piala Dunia 2026.

Read more »

Calon Lawan Timnas Indonesia di Piala Asia Kompak Curi 1 Poin di Piala Dunia 2026Jepang dan Qatar sukses mencuri satu poin atas dua tim Eropa pada laga pertama mereka di Piala Dunia 2026.

Read more »