Timnas Swiss: Granit Xhaka Kembali Dipercaya Kembali Menjadi Tandang Utama, Meski Tak Lagi Bermain di Arsenal

Timnas Swiss telah mengumumkan skuad resminya untuk Piala Dunia 2026, di mana mantan gelandang Arsenal, Granit Xhaka, masih menjadi andalan. Melalui akun Instagram resminya (@swissnatimen) pada Rabu (20/5/2026), Timnas Swiss mengumumkan 26 nama pemain yang akan bertarung di Piala Dunia 2026. Dalam daftar yang dirilis, pelatih Murat Yakin masih menaruh harapan besar pada sejumlah pemain senior yang selama ini menjadi pilar tim. Nama Granit Xhaka kembali mencuat sebagai sosok yang dipercaya kembali memimpin rekan-rekannya di lapangan. Menariknya, dinamika karier Xhaka sebetulnya telah banyak berubah. Pemain berusia 33 tahun yang pernah menjadi sosok sentral di skuad Arsenal selama tujuh musim, dari tahun 2016 hingga 2023, saat ini hanya bermain untuk klub medioker Inggris, Sunderland. Meski tidak lagi bermain untuk klub raksasa Eropa, karisma dan pengaruh Xhaka di ruang ganti Swiss tampaknya masih tak tergantikan. Kehadirannya bukan sekadar urusan taktik, melainkan sebagai sosok yang membimbing para pemain yang lebih muda. Saat ini, Xhaka masih memegang rekor sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di Timnas Swiss lewat koleksi 144 caps. Baca Juga: Arsenal Juara Liga Inggris, Bukayo Saka: 22 Tahun Kami Ditertawakan, Kami Diam

Timnas Swiss telah mengumumkan skuad resminya untuk Piala Dunia 2026 , di mana mantan gelandang Arsenal , Granit Xhaka , masih menjadi andalan. Melalui akun Instagram resminya (@swissnatimen) pada Rabu (20/5/2026), Timnas Swiss mengumumkan 26 nama pemain yang akan bertarung di Piala Dunia 2026 .

Dalam daftar yang dirilis, pelatih Murat Yakin masih menaruh harapan besar pada sejumlah pemain senior yang selama ini menjadi pilar tim. Nama Granit Xhaka kembali mencuat sebagai sosok yang dipercaya kembali memimpin rekan-rekannya di lapangan. Menariknya, dinamika karier Xhaka sebetulnya telah banyak berubah. Pemain berusia 33 tahun yang pernah menjadi sosok sentral di skuad Arsenal selama tujuh musim, dari tahun 2016 hingga 2023, saat ini hanya bermain untuk klub medioker Inggris, Sunderland.

Meski tidak lagi bermain untuk klub raksasa Eropa, karisma dan pengaruh Xhaka di ruang ganti Swiss tampaknya masih tak tergantikan. Kehadirannya bukan sekadar urusan taktik, melainkan sebagai sosok yang membimbing para pemain yang lebih muda. Saat ini, Xhaka masih memegang rekor sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di Timnas Swiss lewat koleksi 144 caps. Baca Juga: Arsenal Juara Liga Inggris, Bukayo Saka: 22 Tahun Kami Ditertawakan, Kami Dia





BolaSportcom / 🏆 31. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Swiss Piala Dunia 2026 Granit Xhaka Arsenal Sunderland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ikut Tradisi Swiss, Hotel di Banten Ini Punya Menu Chocolate Fountain GratisHotel di Banten punya acara Chocolate Hour yakni para tamu bisa menikmati aneka menu cokelat, termasuk chocolate fountain. Apa itu?

Read more »

Investasi Swiss di Danau Toba Tersandung Perpres, Purbaya Turun TanganMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk PT Aqua Farm Nusantara terkait regulasi produksi ikan di Danau Toba.

Read more »

Mesut Ozil, Granit Xhaka, dan Starting XI Debut Mikel Arteta di Arsenal pada 2019: Di Mana Mereka Sekarang?Inilah nasib para pemain starting XI debut Mikel Arteta di Arsenal tahun 2019. Ada yang pensiun, pindah klub, hingga jadi juara Premier League 2025/2026.

Read more »

Swiss Umumkan Skuad Piala Dunia 2026, Granit Xhaka Kembali Jadi AndalanTimnas Swiss resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke ajang Piala Dunia 2026.

Read more »