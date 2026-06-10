Timnas Republik Ceko Kembali ke Piala Dunia 2026 Setelah 20 Tahun Absen

Republik Ceko lolos ke Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Republik Irlandia dan Denmark di play-off. Mereka akan bertanding di Grup A bersama Meksiko, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Pelatih Miroslav Koubek memulai era baru dengan timnas yang pernah dua kali runner-up dunia.

Timnas Republik Ceko resmi kembali ke Piala Dunia setelah 20 tahun absen. Kualifikasi didapat setelah mengalahkan Republik Irlandia dan Denmark di adu penalti play-off. Mereka akan berada di Grup A bersama Meksiko , Korea Selatan , dan Afrika Selatan .

Prestasi terbaiknya adalah menjadi runner-up di Piala Dunia 1934 dan 1962. Pelatih Miroslav Koubek yang baru mengangkat tim sejak Desember 2025 sukses membawa mereka ke turnamen puncak. Republik Ceko pernah dunia dua kali menjadi finalis di era sebagai Bohemia dan Czechoslovakia. Kembalinya mereka ke panggung world cup menandakan kebangkitan sepak bola Eropa tengah.

Attendance dan dukungan pendukung diharapkan akan mengalir kuat untuk mTOR di kompetisi nanti. Siapa yang ingin menantang grup yang berisi tim Asia dan Amerika? Mungkin mereka akan jadi dark horse di grup itu





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Piala Dunia 2026 Timnas Republik Ceko Grup A Meksiko Korea Selatan Afrika Selatan Miroslav Koubek Play-Off Runner-Up 1934 Runner-Up 1962

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