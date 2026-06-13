Timnas Qatar Menahan Imbang Swiss 1-1 di Piala Dunia 2026

Timnas Qatar berhasil menahan imbang Swiss 1-1 di Piala Dunia 2026, membuat persaingan di Grup B semakin ketat dan menarik.

Timnas Qatar berhasil menahan imbang Swiss 1-1 berkat gol di masa injury time pada laga Grup B Piala Dunia 2026 . Hasil Qatar imbang Swiss ini membuat persaingan grup semakin ketat dan seru.

Laga Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang pembuktian kelayakan Qatar di tengah keraguan publik, mampukah mereka menggebrak Swiss yang diunggulkan? Gol tersebut menggagalkan kemenangan yang sudah berada di depan mata tim berjuluk Nati tersebut, mengubah jalannya pertandingan secara dramatis. Namun, Qatar berhasil menyamakan kedudukan menjelang laga berakhir. Hasil imbang ini membuat persaingan di Grup B berlangsung sangat ketat, di mana seluruh tim kini sama-sama mengoleksi satu poin.

Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi dan peluang langsung tercipta. Qatar hampir membuka keunggulan saat laga baru berjalan dua menit, memanfaatkan kesalahan Manuel Akanji. Edmilson Junior berhasil melepaskan tembakan, namun kiper Swiss Gregor Kobel mampu melakukan penyelamatan gemilang. Swiss tidak tinggal diam dan merespons dengan beberapa peluang berbahaya melalui Dan Ndoye pada menit kelima dan ke-10.

Namun, penyelesaian akhir dari pemain tersebut belum mampu menembus gawang Mahmud Abunada. Tim asuhan Murat Yakin akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-17 setelah mendapatkan hadiah penalti. Penalti diberikan setelah Abunada menjatuhkan Remo Freuler di area terlarang. Breel Embolo yang dipercaya sebagai algojo sukses menjalankan tugasnya dengan baik, membawa Swiss unggul 1-0 atas Qatar.

Setelah tertinggal, Qatar mencoba memberikan perlawanan dan mencari gol penyeimbang. Edmilson Junior kembali memiliki peluang emas menjelang akhir babak pertama. Namun, tendangannya kembali mampu dihentikan oleh Kobel, menjaga keunggulan Swiss. Memasuki babak kedua, Swiss tampil lebih dominan dan terus menekan pertahanan Qatar.

Meskipun demikian, disiplin lini belakang Qatar membuat Granit Xhaka dan rekan-rekan setimnya kesulitan menciptakan peluang berbahaya yang berarti. Upaya Swiss untuk mengunci kemenangan juga gagal dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu peluang terbaik datang saat Ruben Vargas memilih menembak dari sudut sempit pada menit ke-75. Padahal, ia memiliki opsi untuk mengoper kepada rekan setimnya yang berada di posisi lebih baik, sebuah keputusan yang mungkin disesali kemudian.

Boualem Khoukhi muncul sebagai pahlawan bagi timnya. Khoukhi mencetak gol melalui sundulan kepala yang memanfaatkan umpan silang akurat, mengubah skor menjadi 1-1. Gol dramatis ini memastikan hasil imbang yang berharga bagi Qatar. Hasil ini secara langsung membuat persaingan di Grup B Piala Dunia 2026 semakin ketat dan menarik.

Seluruh tim di grup tersebut, termasuk Kanada dan Bosnia-Herzegovina yang juga bermain imbang 1-1 pada pertandingan sebelumnya, kini sama-sama mengoleksi satu poin





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Timnas Qatar Swiss Piala Dunia 2026 Grup B Imbang 1-1

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