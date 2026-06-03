Timnas Putri Indonesia Siap Bermain di FIFA Women's Matchday 2026

Timnas Putri Indonesia akan bermain di FIFA Women's Matchday 2026 pada 3 dan 9 Juni 2026. Mochizuki telah memanggil 26 pemain yang telah melalui proses seleksi.

Timnas Putri Indonesia akan bermain di FIFA Women's Matchday 2026 pada 3 dan 9 Juni 2026. Mochizuki telah memanggil 26 pemain yang telah melalui proses seleksi.

Skuad tersebut terdiri atas tiga penjaga gawang, sembilan pemain bertahan, sepuluh gelandang, dan lima penyerang. Kombinasi pemain muda berbakat dan pemain berpengalaman menunjukkan upaya membangun fondasi jangka panjang bagi sepak bola putri Indonesia. Nama-nama seperti Estella Loupatty, Felicia de Zeeuw, Noa Leatomu, dan Isa Warps diharapkan mampu menambah kualitas permainan serta menghadirkan pengalaman dari kompetisi internasional yang mereka jalani.

Kedua pertandingan tersebut menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kemampuan tim dalam menerapkan strategi, menjaga konsistensi permainan, dan membangun chemistry antar pemain. Berikut adalah jadwal dan link siaran langsung pertandingan Timnas Putri Indonesia dalam ajang FIFA Women's Matchday 2026 di Vidio. Segera download aplikasi Vidio di Smartphone atau Smart TV kamu dan jangan lupa berlangganan paket Vidio untuk menikmati berbagai tayangan premium, mulai dari BRI Super League, Liga Champions, Liga Inggris, hingga Original Series tanpa iklan.

Timnas Putri Indonesia telah mengumumkan 27 pemain terbaiknya untuk FIFA Series Women 2026 di Thailand. Siapa saja yang akan memperkuat Garuda Pertiwi di kancah internasional ini? Saksikan dan Nonton Timnas Indonesia Putri vs Chinese Taipei, FIFA Women's Match Day Tayang di Vidio. Link Live Stream Indonesia vs Turkmenistan: Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 di Vidio Jangan ketinggalan nonton aksi Timnas putri Indonesia U-20 dalam ajang Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 antara Indonesia vs Turkmenistan akhir pekan ini.

Link Live Streaming Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 - Indonesia vs Myanmar di Vidio Nonton dan beri dukungan untuk perjuangan Timnas putri Indonesia U-20 di turnamen Kualifikasi Piala Asia Wanita U-20 2026 di pekan ini. Siaran langsung Women SEA V League 2025 antara Indoneesia vs Thailand pada, Sabtu (2/8/2025) pukul 17.00 WIB eksklusif di Vidio. Jadwal Women SEA V League 2025 antara Timnas Putri Indonesia vs Vietnam pada Jumat, 1 Agustus 2025 mendatang, bakal disiarkan langsung eksklusif di Vidio.

Catat! Ini Jadwal Live Streaming Timnas Putri Indonesia pada Kualifikasi AFC Women's Asian Cup 2026. Timnas Putri Indonesia akan bertanding dalam tiga laga Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 yang berlangsung dari akhir Juni hingga awal Juli 2026. Jadwal Timnas Indonesia di Desember 2024.

Jadwal tayangan langsung Timnas Indonesia di RCTI pada tanggal 6 hingga 10 September 2024. Jadwal siaran langsung RCTI dan Vision+ laga Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, 6-10 September 2024. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengonfirmasi bahwa masalah administratif terkait 'Pasportgate' yang melibatkan pemain tim nasional putri Felicia de Zeeuw telah diselesaikan, memastikan kelayakan bermainnya. Kekalahan Timnas Putri Indonesia di FIFA Series Women 2026: Takluk 1-7 dari RD Kongo.

Timnas Putri Indonesia menelan kekalahan telak 1-7 dari Republik Demokratik Kongo pada laga perdana FIFA Series Women 2026. Kekalahan Timnas Putri Indonesia ini menjadi evaluasi penting bagi skuad Garuda Pertiwi. Timnas Putri Indonesia Incar Kemenangan Perdana di FIFA Series Women 2026 Thailand. Timnas Putri Indonesia mengincar kemenangan perdana di FIFA Series Women 2026 Thailand saat melawan Republik Demokratik Kongo, demi melaju ke final dan meraih pengalaman berharga melawan tim benua lain.

Timnas Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam setelah kalah telak 0-5 dalam laga semifinal sepak bola putri SEA Games Thailand 2025. Kekalahan ini membuat Timnas Putri Indonesia akan memperebutkan medali perunggu. Timnas Putri Indonesia Penuh Antusias Hadapi Thailand di Laga Pembuka SEA Games 2025. Timnas Putri Indonesia siap tempur!

Garuda Pertiwi penuh antusiasme menghadapi tuan rumah Thailand sebagai laga pembuka SEA Games 2025 di Chonburi. Penyerang Timnas Putri Indonesia, Claudia Scheunemann, optimistis timnya akan meraih hasil lebih baik saat menghadapi Taiwan di FIFA Women's Matchday, setelah kekalahan sebelumnya





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Timnas Putri Indonesia FIFA Women's Matchday 2026 Mochizuki Pemain Sepak Bola

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vidio Siarkan Eksklusif Laga Timnas Senior, U-19, dan Timnas Putri Sepanjang Juni 2026Bulan Juni menjadi periode penting bagi sepak bola nasional dengan padatnya agenda pertandingan internasional yang melibatkan skuad Garuda di berbagai level.

Read more »

Timnas Voli Putri Indonesia Bidik Empat Besar Piala AVC Putri 2026 di FilipinaTimnas Voli Putri Indonesia menargetkan finis empat besar di Piala AVC Putri 2026. Kombinasi pemain senior dan junior jadi modal utama skuad Merah Putih.

Read more »

Timnas Bola Voli Putri Indonesia Dilepas Menuju Filipina untuk Mengikuti AVC Women's Volleyball Cup 2026Ketua PBVSI Imam Sudjarwo mengapresiasi seluruh pemain yang mengikuti pemusatan latihan nasional dan menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan negara saat membela Merah Putih di ajang internasional.

Read more »

Timnas Voli Putra dan Putri Indonesia Lolos ke Asian Games 2026, PBVSI Tunggu Keputusan TampilNama Indonesia muncul dalam daftar negara untuk voli putra dan voli putri pada perhelatan Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Read more »