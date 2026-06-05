Timnas Prancis Tewas di Tangan Pantai Gading dalam Uji Coba Piala Dunia

Timnas Prancis menelan kekalahan mengejutkan 1-2 saat menjamu Pantai Gading dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Stade de la Beaujoire, Nantes pada Kamis (5/6/2026) waktu setempat.

Tim nasional sepak bola Prancis menelan kekalahan mengejutkan 1-2 saat menjamu Pantai Gading dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Stade de la Beaujoire, Nantes pada Kamis (5/6/2026) waktu setempat.

Tim nasional Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading dalam laga uji coba Piala Dunia di Nantes, Kamis (5/6/2026). Rayan Cherki mencetak gol pembuka, namun Pantai Gading membalikkan keadaan melalui Guela Doue dan Amad Diallo di babak kedua. Les Bleus sebenarnya mampu unggul lebih dulu melalui gol indah Rayan Cherki tepat menjelang turun minum. Didier Deschamps Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan dan langsung menekan pertahanan tim tamu.

Peluang pertama hadir pada menit ke-7 ketika Kylian Mbappe berhasil lolos di sisi kiri kotak penalti. Namun, tembakannya masih mampu dibendung kiper Pantai Gading, Yahia Fofana. Les Bleus kembali mengancam pada menit ke-21 melalui Michael Olise. Pemain sayap itu melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum melepaskan tembakan, tetapi bola terlalu lemah sehingga mudah diamankan Fofana.

Peluang berikutnya datang pada menit ke-33. Ibrahima Konate menyambut sepak pojok yang dikirim Mbappe dengan sundulan, yang masih melenceng dari sasaran. Di tengah dominasi tuan rumah, Pantai Gading hampir mencuri gol pada menit ke-42. Simon Adingra berhasil merebut bola di area pertahanan Prancis dan melepaskan tembakan mendatar.

Pada menit ke-45, Rayan Cherki berhasil melewati kepungan pemain Pantai Gading sebelum melepaskan tembakan akurat ke pojok kanan gawang. Gol tersebut membawa Prancis unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir. Pantai Gading bangkit setelah jeda. Tim berjuluk Les Elehants itu berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-52 melalui Guela Doue.

Gol berawal dari umpan terobosan Nicolas Pepe yang membebaskan Doue di dalam kotak penalti. Bek kanan Pantai Gading itu dengan tenang menaklukkan Maignan untuk mengubah skor menjadi 1-1. Prancis berusaha merespons dan nyaris kembali unggul pada menit ke-62. Marcus Thuram mencoba peruntungannya lewat tendangan jarak jauh, namun bola hanya melintas tipis di sisi gawang.

Pantai Gading akhirnya berhasil merebut keunggulan pada menit ke-70 melalui Amad Diallo. Gol tersebut membawa Les Elehants unggul 2-1 hingga pertandingan berakhir. Kekalahan ini merupakan kekalahan pertama Prancis di babak kualifikasi Piala Dunia 2026





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Timnas Prancis Pantai Gading Piala Dunia 2026 Stade De La Beaujoire Nantes

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