Timnas Prancis Bermain dengan Empat Penyerang Melawan Senegal di Piala Dunia 2026

Timnas Prancis akan bermain melawan Senegal di Piala Dunia 2026 dengan formasi 4-2-4. Empat penyerang yang turun adalah Kylian Mbappe, serta tiga pemain lainnya. Prancis memiliki harapan besar untuk merebut gelar juara ketiga kali ini, tetapi mereka harus menghadapi tantangan yang sulit dari Senegal.

Timnas Prancis akan bermain melawan Senegal di Piala Dunia 2026 dengan formasi 4-2-4. Empat penyerang yang turun adalah Kylian Mbappe , serta tiga pemain lainnya. Prancis telah menjadi juara Piala Dunia dua kali sebelumnya, yaitu pada tahun 1998 dan 2018.

Namun, mereka gagal merebut gelar juara ketika mengikuti Piala Dunia di Qatar empat tahun lalu. Turnamen ini akan menjadi perpisahan bagi pelatih Didier Deschamps yang telah berkuasa selama 14 tahun. Deschamps telah dikritik karena memiliki gaya permainan yang terlalu hati-hati dan defensif, meskipun memiliki talenta mumpuni. Dalam pemilihan skuad melawan Senegal, Deschamps menekan pedal gas dan menggunakan formasi 4-2-4.

Empat bek yang turun adalah Dayot Upamecano, Jules Kounde, William Saliba, dan Theo Hernandez. Prancis akan menghadapi Senegal pada partai Grup I Piala Dunia 2026, Rabu (17/6/2026) dini hari WIB. Partai ini akan menjadi laga pembuka Les Bleus untuk mengincar gelar juara ketiga kalinya. Prancis memiliki harapan besar untuk merebut gelar juara ketiga kali ini, tetapi mereka harus menghadapi tantangan yang sulit dari Senegal.

Senegal memiliki pemain-pemain berbakat yang dapat mengganggu permainan Prancis. Oleh karena itu, Prancis harus bermain dengan strategi yang tepat dan menggunakan formasi yang efektif untuk menghadapi Senegal. Dengan demikian, Prancis dapat merebut gelar juara ketiga kali ini dan membuktikan bahwa mereka adalah tim yang kuat dan kompeten di Piala Dunia 2026





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Timnas Prancis Senegal Piala Dunia 2026 Kylian Mbappe Didier Deschamps

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