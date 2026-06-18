Timnas Pantai Gading memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Ekuador, namun kabara menggugat muncul karena pemain inti Elie Wahi yang terlibat dugaan taruhan olahraga. Federasi Sepak Bola Pantai Gading mengeluarkan pernyataan resmi untuk memberikan klarifikasi dan dukungan pada pemain tersebut, meskipun Wahi tidak akan menyertai tim ke Kanada karena persetujuan administratif belum terselesaikan.

Tim nasional Pantai Gading memulai pertandingan Piala Dunia 2026 mereka dengan kemenangan sempurna 1-0 atas Ekuador , menorehkan hasil positif di ajang global. Namun, di balik kegembiraan tersebut, muncul kabara mengganggu dari satu pemain inti, Elie Wahi , yang kemudian memicu respons официаль dari Federasi Sepak Bola Pantai Gading .

Isu ini sepenuhnya terpisah dari penampilan tim di lapangan, melainkan berkaitan dengan laporan soal dugaan kecurangan taruhan olahraga yang disampaikan oleh surat kabar The Athletic dari Inggris pada hari Rabu. Menurut laporan tersebut, Wahi - yang pada saat itu bermain untuk klub Nice di Prancis - ditahan oleh pihak kepolisian Prancis pada 29 Mei dalam Zusammenhang dengan dugaan sengaja mendapatkan kartu kuning selama laga antara Nice dan Metz yang berakhir tanpa gol pada 17 Mei.

Reaksi resmi dari FIF penting untuk mengklarifikasi posisi federasi terhadap pemain tersebut. Dalam siaran pers yang dirilis hari Kamis, FIF menyatakan bahwa mereka telah meninjau berbagai artikel dan informasi yang beredar pada tanggal 17 Juni 2026 mendatang tentang Elie Wahé. Hingga saat ini, federasi belum menerima pemberitahuan resmi berupa tindakan hukum atau administratif apa pun yang menyangkut pemain tersebut. Mereka juga menegaskan komitmen untuk memberikan dukungan penuh kepadanya, menyatakan bahwa Elie Wahi tetap menjadi anggota penting dalam skuat timnas.

Meskipun demikian, FIF mengumumkan bahwa Wahi tidak akan dapat bergabung dengan rombongan yang berangkat ke Kanada, mengingat persetujuan administratif yang diperlukan untuk memasuki wilayah Kanada belum terselesaikan. Oleh karena itu, Wahi akan tetap berada di Amerika Serikat sementara tim melanjutkan kompetisi. Di lain hal, dalam laga pembukaan melawan Ekuador, Wahi berhasil menjadi starter dan tampil sebagai pemain inti. Timnas Pantai Gading kini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Jerman pada Sabtu malam mendatang dalam pertandingan kedua fase grup.

FIF menutup pernyataan denganxlucukan bahwa mereka akan terus memantau situasi terkait dengan cermat dan akan segera mengumumkan informasi resmi jika ada perkembangan baru





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