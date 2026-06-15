Timnas Pantai Gading dan Ekuador Berakhir Imbang 0-0 di Babak Pertama Laga Grup E Piala Dunia 2026

Pertandingan Grup E Piala Dunia 2026 antara timnas Pantai Gading dan Ekuador berlangsung sengit di Lincoln Financial Field, Philadelphia, meski skor tetap tanpa gol hingga jeda. Tim Ekuador melakukan beberapa serangan berbahaya, termasuk dua kali membentur mistar gawang, sementara Pantai Gading juga menciptakan peluang melalui permainan sayap dan tembakan kuat. Duel fisik memanas dan wasit mengeluarkan tiga kartu kuning untuk pemain Pantai Gading.

Timnas Pantai Gading dan Ekuador masih bermain imbang tanpa gol hingga babak pertama pertandingan Grup E Piala Dunia 2026 di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Senin (15/6/2026) dini hari WIB.

Meski skor masih 0-0, laga berlangsung dalam tempo tinggi dengan sejumlah peluang berbahaya, terutama dari kubu Ekuador yang dua kali membentur mistar gawang Pantai Gading. Ekuador langsung mengancam sejak awal pertandingan. Pada menit ke-2, gelandang Chelsea Moises Caicedo melepaskan percobaan dari jarak jauh, meski bola masih melenceng dari sasaran. Peluang emas pertama hadir pada menit ke-10.

Berawal dari situasi yang melibatkan Enner Valencia di dalam kotak penalti, penyerang veteran Ekuador itu mendapatkan ruang tembak yang cukup terbuka. Pantai Gading merespons lewat permainan sayap mereka. Yan Diomande beberapa kali merepotkan lini belakang Ekuador, termasuk ketika melewati bek Arsenal, Piero Hincapie, pada menit ke-19 dan menghasilkan sepak pojok untuk Les Éléphants. Peluang terbaik Pantai Gading pada babak pertama datang pada menit ke-17.

Bazoumana Touré melepaskan tembakan keras yang memaksa kiper Hernán Galíndez melakukan penyelamatan penting. Pada menit ke-23, John Yeboah nyaris memecah kebuntuan setelah tembakannya dari luar kotak penalti menghantam mistar gawang Yahia Fofana. Ancaman Ekuador kembali hadir pada menit ke-30. Kali ini Alan Minda lolos ke kotak penalti dan berhasil melewati kiper Fofana dari sudut sempit.

Namun, tembakannya kembali digagalkan mistar gawang. Sementara itu, duel fisik mewarnai pertandingan. Wasit mengeluarkan tiga kartu kuning untuk pemain Pantai Gading. Seko Fofana menjadi pemain pertama yang mendapat kartu kuning pada menit ke-28 setelah melanggar Caicedo.

Franck Kessie menyusul pada menit ke-38, sebelum Guéla Doué menerima kartu kuning ketiga pada menit ke-41 akibat pelanggaran terhadap Enner Valencia





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