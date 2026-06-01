Timnas Norwegia, Turki, dan Austria Raih Kemenangan di Laga Uji Coba Jelang Piala Dunia 2026

Timnas Norwegia dan Turki kompak meraih kemenangan dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 , sedangkan Austria tak mau ketinggalan berjaya. Sejumlah kontestan Piala Dunia 2026 kembali memanaskan mesin sebelum terjun di turnamen akbar nanti.

Tim kuda hitam kejuaraan, yakni Norwegia, Turki, dan Austria, menggelar duel persahabatan melawan musuh masing-masing, Senin (1/6/2026). Ketiganya pun kompak meraih hasil positif berupa kemenangan walau level tantangannya berbeda-beda. Timnas Norwegia tampil lebih dulu dengan melakoni Derbi Skandinavia versus Swedia di Stadion Ullevaal, Oslo. Momennya disusul partai timnas Turki menjamu Makedonia Utara di Sukru Saracoglu, Istanbul.

Garis merah yang menghubungkan duel ini adalah tumbangnya dua tim pengubur mimpi timnas Italia untuk lolos ke Piala Dunia 2018 dan 2022. Ya, Swedia (2018) dan Makedonia Utara (2022) tidak lain merupakan rival yang menyingkirkan Azzurri di babak play-off zona Eropa pada edisi masing-masing. Menghadapi tetangganya yang sama-sama akan berlaga di Piala Dunia, Norwegia menang dengan skor akhir 3-1. Kendati tampil tanpa dua pemain jagoannya, Erling Haaland dan Martin Odegaard, The Vikings tampil dominan.

Di Ankara, timnas Turki mengungguli Makedonia Utara dengan skor 2-0 sehingga melanjutkan tren curang mereka sejakSabtu lalu. Striker muda, Arda Guler, kembali menjadi pahlawan dengan Brace-nya serta memperkuat posisi Turki di Grup B kualifikasi Piala Dunia. Sementara itu di,Wina, Austria menghadapi timnas Slovenia dalam kompetisi UEFA Nations League. Paduan serangan Austria yang efektif memastikan kemenangan 3-2 yang keras meskipun harus bermain dengan 10 pemain setelah kartu merah untuk Christoph Baumgartner di menit ke-68.

Hasil-hasil ini menegaskan ketiganya berada dalam kondisi prima menjelang Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pelatih melihat match-match persahabatan ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan taktik dan chemistry di antara pemain. Semua tim tampil serius, mencatatkan kemenangan atas lawan yang cukup kompetitif, sekaligus mengirim pesan yang kuat kepada lawan-lawannya di grup nanti





