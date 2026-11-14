Timnas Norwegia Menang 3-1 atas Timnas Wales, Haaland Cetak Gol Penentu

Timnas Norwegia menang 3-1 atas Wales berkat gol Antonio Nusa, Andreas Schjelderup, dan Erling Haaland. David Brooks sempat memperkecil skor untuk Wales.

Timnas Norwegia meraih kemenangan 3-1 atas tamunya Timnas Wales dalam laga yang berubah total pada babak kedua. Babak pertama berakhir tanpa gol, sebelum Antonio Nusa membuka keunggulan pada menit ke-59 dan Andreas Schjelderup menambah gol pada menit ke-68.

Erling Haaland kemudian memastikan kemenangan lewat tendangan penalti pada menit ke-88, sementara David Brooks sempat memperkecil selisih bagi Wales pada menit ke-79. Kedua tim tampil agresif sejak awal, meski skor masih 0-0 hingga turun minum.

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Jalannya Babak Pertama yang Berakhir Tanpa Gol

Babak pertama antara Timnas Norwegia dan Timnas Wales berakhir imbang tanpa gol setelah kedua tim saling membangun serangan. Peluang pertama datang dari Wales, ketika Harry Wilson menyia-nyiakan kesempatan pada menit kedua menyusul umpan silang dari Brennan Johnson.

Norwegia membalas lewat dua upaya beruntun Antonio Nusa dan Tyler Osgard pada menit keenam dan ketujuh. Keduanya belum membuahkan gol, dan lini belakang Wales juga menggagalkan upaya Martin Odegaard pada menit ke-14.

Daniel James menjadi ancaman bagi Norwegia pada menit ke-18 dan menit ke-22, sementara Odegaard kembali menguji pertahanan Wales pada menit ke-27. Torbjorn Heggem juga sempat mencoba peluang setelah tendangan sudut yang tercatat pada menit ke-15.

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Di akhir babak pertama, Egil Selvik menggagalkan tembakan Daniel James pada menit ke-43. Daniel James sebelumnya juga harus menghentikan permainan akibat cedera pada menit ke-35, dan skor tetap 0-0 setelah tambahan satu menit.

Nusa dan Schjelderup Membawa Norwegia Unggul

Antonio Nusa dan Andreas Schjelderup mencetak gol yang membuat Timnas Norwegia unggul 2-0 pada babak kedua. Gol pertama lahir dari tendangan sudut, sedangkan gol kedua berawal dari kerja sama dengan Erling Haaland.

Setelah dua upaya Sander Berge pada menit ke-54, Norwegia mendapat tendangan sudut pada menit ke-59. Antonio Nusa memanfaatkan bola dan menembak dengan kaki kanan ke sudut kiri bawah gawang Wales yang dijaga Karl Darlow.

Andreas Schjelderup menggandakan keunggulan pada menit ke-68 setelah menerima umpan Erling Haaland. Ia menembak dengan kaki kanan dari dalam kotak penalti ke sudut kanan bawah gawang Wales.

Pergantian pemain turut mewarnai periode ini. Mark Harris masuk menggantikan Lewis Koumas pada menit ke-64, sementara Schjelderup dan Patrick Berg tampil di kubu Norwegia pada menit ke-66. Wales melakukan tiga pergantian pada menit ke-72, yakni David Brooks, Rubin Colwill, dan Connor Roberts.

David Brooks Perkecil Skor, Haaland Pastikan Kemenangan

David Brooks memperkecil skor menjadi 2-1 untuk Wales pada menit ke-79, lalu Erling Haaland memastikan kemenangan 3-1 lewat penalti pada menit ke-88. Gol-gol ini menentukan jalannya laga pada sepertiga akhir pertandingan.

Wales kembali mengancam melalui Mark Harris pada menit ke-65 dan Ethan Ampadu pada menit ke-76. Egil Selvik menggagalkan upaya Harris dan menepis tembakan Ampadu, lalu juga menggagalkan upaya Rubin Colwill pada menit ke-79.

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Pada menit yang sama, David Brooks mencetak gol pertama bagi Wales setelah menerima umpan Harry Wilson. Ia menembak dengan kaki kiri ke sudut kanan bawah gawang Norwegia, sehingga skor berubah menjadi 2-1.

Norwegia membalas dengan serangan untuk menambah gol, dan Karl Darlow menggagalkan tembakan Martin Odegaard pada menit ke-84. Pada menit ke-85, Andreas Schjelderup dilanggar Connor Roberts di dalam kotak penalti, yang menerima kartu kuning. Harry Wilson juga mendapat peringatan lain pada menit ke-87.

Erling Haaland yang mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-88 menembak dengan kaki kiri ke sudut kanan bawah gawang Wales. Gol itu mengembalikan keunggulan Norwegia menjadi dua gol.

Wales Gagal Memperkecil Skor di Menit Akhir

Wales gagal menyamakan kedudukan hingga peluit panjang dibunyikan, dan Norwegia memastikan kemenangan 3-1 di laga ini. Brennan Johnson menjadi pemain Wales yang paling dekat dengan gol pada momen-momen terakhir.

Brennan Johnson menembak pada menit ke-89 setelah umpan Ben Davies, namun bola melintas di samping tiang kiri gawang Norwegia. Ofisial keempat kemudian memberi isyarat enam menit waktu tambahan.

Momen terakhir diwarnai posisi offside Erling Haaland pada menit ke-90+1. Laga berakhir dengan kemenangan Timnas Norwegia 3-1 setelah tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan.

Bagi Norwegia, hasil ini menutup laga dengan dua gol pada babak kedua setelah tertahan tanpa gol di babak pertama. Bagi Wales, kekalahan 3-1 datang meski mereka sempat memperkecil skor lewat David Brooks dan memberi tekanan pada menit-menit akhir.