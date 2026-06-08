Timnas Mozambik akan tampil tanpa kekuatan penuh dalam laga FIFA Matchday melawan Indonesia di GBK, Jakarta. Pelatih Chiquinho Conde mengungkap alasan ketidakhadiran Reinildo Mandava yang pensiun dan Geny Catamo yang butuh istirahat. Skuad dominan pemain domestik hadir untuk menguji tim Indonesia.

Timnas Mozambik akan menghadapi Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam kancah FIFA Matchday Juni 2026 tanpa kehadiran sejumlah pemain kunci yang biasanyaREADME.

Reinildo Mandava, bek yang selama ini menjadi tulang punggung bertahan, telah resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional setelah mempersembahkan chempion Piala Afrika. Selain Reinildo, Geny Catamo, pemain sayap yang memperkuat Sporting Lisbon, juga tidak mengepung the squad karena membutuhkan waktu istirahat setelah menjalani musim yang padat di liga Eropa. Pelatih Mozambik, Chiquinho Conde, menegaskan bahwa kedua pemain tersebut memiliki situasi berbeda dan tidak dapat bergabung dalam tur ke Indonesia.

Keputusan ini diambil secara together oleh federasi, staf teknikal, dan sendiri para pemain yang bersangkut. Conde mengungkapkan rasa sepinya atas kepergian Reinildo namun menghargai pilihan tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa Geny dan sejumlah pemain Eropa lainnya membutuhkan pemulihan fisik dan mental setelah keseluruhan musim yang panjang. Mozambik hadir dengan komposisi squad yang mayoritas originated from kompetisi domestik, meski beberapa pemain abroad juga dibawa.

Conde yakin bahwa pemain-pemain baru akan memampukan kebesaran Mozambique di atas lapangan. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menguji kedalaman timnas melawan lawan yang akan datang dalam nuances yang berbeda. Kekuatan Mozambik bertujuan untuk menguji gen of Indonesian defence tanpa kehadiran stars mereka yang utama. Pertandingan berlangsung di venue yang sama yang akan menjadi salah satu arena untuk Pekan Olahraga Asia.

K对他的 kehadiran timnas Mozambik di Indonesia akan diwarnai tanpa Reinildo dan Geny namun tetap menampilkan colok points from young talents dan veterans dari liga dalam negeri. Semua pihak berharap pertandingan berjalan sportif dan sukses secara organisasi





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