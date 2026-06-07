Timnas Mozambik Antisipasi Tantangan Fisik dan Mental Hadapi Indonesia di FIFA Matchday

Timnas Mozambik melakukan latihan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 6 Juni 2026, dalam menyongsong laga FIFA Matchday melawan Indonesia pada Selasa 9 Juni 2026. Pelatih Chiquinho Conde mengakui kondisi pemain tidak ideal karena kelelahan musim kompetisi padat serta perjalanan panjang dengan perbedaan waktu 5 jam. Latihan dilakukan dengan suasana santai untuk menjaga keseimbangan mental. Conde menekankan pentingnya tanggung jawab dan nama bangsa meski ini hanya pertandingan uji coba. Sementara timnas Indonesia tampak fokus dengan准备工作 yang solid meski kehilangan bek andalan Justin Hubner cedera. Pertandingan menjadi ajang penguji kedalaman skuad dan strategi kedua pelatih.

Tim nasional Mozambik akan memberikan tantangan yang menarik bagi tim nasional Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa mendatang. Pelatih Timnas Mozambik Chiquinho Conde memimpin sesi latihan timnya di Lapangan A Stadion Utama Gelora Bung Karno , Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Pertandingan antara kedua tim dijadwalkan berlangsung dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). Meskipun demikian, Conde mengakui adanya tantangan yang dihadapi oleh para pemainnya. Mereka mengalami kelelahan setelah menjalani musim kompetisi yang padat bersama klub masing-masing. Selain itu, perjalanan panjang menuju Jakarta juga menjadi faktor yang mempengaruhi kondisi fisik tim.

Perbedaan waktu yang signifikan, yaitu lima jam, menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Chiquinho Conde. Saya rasa mereka sudah siap memulai pertandingan meskipun perjalanan yang melelahkan, perbedaan waktu 5 jam, juga sangat memengaruhi kondisi mental, kelelahan fisik dan mental, ujar Conde dalam sesi wawancara yang diunggah oleh akun media sosial Federasi Sepak Bola Mozambik. Dengan berbagai tantangan ini, pelatih berharap timnya dapat memberikan performa terbaik di lapangan.

Tim nasional Mozambik telah melaksanakan latihan di Lapangan A Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Sabtu, 6 Juni 2026. Chiquinho Conde, pelatih tim, menyatakan bahwa sesi latihan tersebut berlangsung dengan suasana santai. Ia ingin agar para pemainnya dapat menikmati momen tersebut terlebih dahulu. Inilah yang sedang kami coba pertahankan sekarang, agar mereka beristirahat, itulah sebabnya latihan hari ini lebih santai, hanya fokus pada gelombang permainan, pada pergerakan transisi, pertahanan, serangan, dan juga penempatan posisi, jelasnya.

Conde menambahkan bahwa mereka perlu memahami cara menekan penyerang lawan. Kita tahu bahwa jika kami harus bermain dengan blok pertahanan yang lebih rendah, karena tim tidak bermain bersama dalam waktu lama, mereka sudah menyadari bahwa mereka dapat bertahan dan kemudian melakukan serangan balik, sambung pelatih berusia 60 tahun itu. Dengan pendekatan ini, diharapkan para pemain dapat lebih siap menghadapi pertandingan yang akan datang. Chiquinho Conde mengungkapkan bahwa para pemain Timnas Mozambik perlu menikmati atmosfer FIFA Matchday Juni 2026.

Ia menekankan bahwa ini bukanlah sebuah turnamen, melainkan hanya laga uji coba. Meskipun begitu, Conde juga menekankan pentingnya tanggung jawab para pemain. Mereka diharapkan dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Mari kita lihat apa yang akan terjadi dalam pertandingan, tetapi yang terpenting adalah mereka memanfaatkan kesempatan ini, bersenang-senang, tetapi selalu dengan tanggung jawab untuk mengetahui bahwa kita bermain di luar negeri dan kita harus mengharumkan nama sepak bola negara ini, tandasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan harapan Conde agar para pemain tidak hanya bermain dengan semangat, tetapi juga memahami pentingnya menjaga reputasi sepak bola Mozambik di kancah internasional. Sementara itu, timnas Indonesia sendiri tampak memiliki fokus yang tinggi dalam mempersiapkan pertandingan. Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, mengungkapkan bahwa fokus tim tetap konsisten seperti saat menaklukkan Oman, kini bersiap menghadapi Mozambik dalam laga FIFA Match Day. Timnas Indonesia terus menggeber persiapan jelang laga FIFA Match Day kontra Mozambik.

Namun, bek andalan Justin Hubner harus menepi karena cedera dan menjalani pemulihan. Jadwal FIFA Matchday Juni 2026 Live di Indosiar, SCTV, dan Vidio: Timnas Indonesia Tantang Oman dan Mozambik. Timnas Indonesia akan mengadakan siaran langsung pada FIFA Matchday Juni 2026, melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni 2026.

Di lain sisi, Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, beserta staf teknis juga dinilai memiliki peran penting dalam memaksimalkan potensi para pemain, termasuk debut Kevin Diks yang mendapat dukungan dari Mathew Baker. Bek muda Mathew Baker berhasil mencetak rekor sebagai pemain termuda yang debut di Timnas Senior Indonesia, berkat arahan dan dukungan penuh dari Kevin Diks.

Secara keseluruhan, laga antara Timnas Indonesia dan Timnas Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026 dijalankan sebagai pertandingan persahabatan yang memiliki nilai penting bagi kedua belah pihak. Meskipun Mozambik menghadapi tantangan kelelahan dan perbedaan waktu, mereka tetap berusaha menampilkan permainan terbaik. Sementara Indonesia juga menunjukkan kesiapan mental dan teknis meskipun harus kehilangan beberapa pemain kunci karena cedera. Pertandingan ini menjadi ajang untuk menguji kedalaman skuad serta strategi taktis yang diterapkan oleh kedua pelatih, Chiquinho Conde dan Shin Tae-yong





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