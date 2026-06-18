Timnas Malaysia, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Thierry Henry, Piala Dunia 2026

Timnas Malaysia meraih tujuh kemenangan dan sekali imbang dari delapan pertandingan yang dijalani. Lionel Messi tampil menggila di Timnas Portugal, ditahan imbang DR Kongo. Thierry Henry menilai Cristiano Ronaldo terlalu mudah dibaca lawan. Portugal gagal mengawali langkahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan setelah ditahan imbang 1-1 oleh RD Kongo. Pameran EastFood Indonesia 2026 resmi dibuka di Grand City, Surabaya, Kamis, 18 Juni 2026.

Timnas Malaysia Meski demikian, Cklamovski meninggalkan catatan yang cukup impresif. Dari delapan pertandingan yang dijalani, Malaysia meraih tujuh kemenangan dan sekali imbang. Saat PM Malaysia Anwar Ibrahim Singgung Bung Hatta saat Bahas Koperasi Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya selama menangani Harimau Malaya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat atas dukungannya dan sekarang atas pemahaman soal keputusan bahwa sudah waktunya bagi saya untuk mengambil tantangan baru," lanjutnya. FAM sebelumnya juga mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan sejumlah staf pelatih serta CEO tim nasional berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pesan perpisahannya, Cklamovski memberikan apresiasi kepada para pemain dan staf yang telah bekerja keras selama dirinya bertugas.

"Saya menyampaikan apresiasi terdalam kepada para pemain dan staf yang telah memberikan segalanya sepanjang perjalanan ini. Setiap latihan, setiap pertandingan, dan setiap momen bersama didorong tujuan yang sama untuk mengharumkan nama Malaysia," ujar dia. Pelatih berusia 46 tahun itu juga meyakini sepak bola Malaysia memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan.

"Sepak bola Malaysia punya potensi luar biasa. Semangat suporter, bakat pemain, dan kecintaan kepada sepak bola tanah air menjadi hal yang harus selalu dijaga," katanya. Di akhir pesannya, Cklamovski berharap para pengambil keputusan selalu mengutamakan kepentingan sepak bola Malaysia.

"Harapan saya adalah sepak bola Malaysia terus berkembang, dan pengambilan keputusan selalu berpedoman pada yang terbaik untuk permainan, pemain, dan masa depan bangsa," tutupnya. Jese Rodriguez, eks Real Madrid dan PSG semakin santer dihubungkan dengan Persib Bandung setelah unggah momen pamitan dengan klub lamanya, Las Palmas. Lionel Messi kembali menunjukkan bahwa usianya bukan penghalang untuk tetap bersinar di panggung terbesar sepak bola dunia.

Kapten Timnas Argentina itu tampil menggila di Timnas Portugal ditahan imbang DR Kongo pada laga pembuka Grup K Piala Dunia. Thierry Henry menilai pergerakan Cristiano Ronaldo terlalu mudah dibaca lawan. Portugal gagal mengawali langkahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan setelah ditahan imbang 1-1 oleh RD Kongo. Terungkap kondisi Cristiano Ronaldo sebelum laga.

Thierry Henry menilai Bruno Fernandes tampak frustrasi kepada Cristiano Ronaldo saat Portugal ditahan DR Kongo. Komentarnya memicu perdebatan di media sosial. Legenda Prancis, Thierry Henry, menyemprot Cristiano Ronaldo seiring dengan hasil minor yang diraih Portugal, yang tertahan 1-1 melawan RD Kongo di Piala Dunia 2026. Pemain Republik Demokratik Kongo mengomentari permainan Cristiano Ronaldo.

Wakil Afrika tersebut secara mengejutkan mampu menahan Portugal di laga Piala Dunia 2026. Sedang berlangsung Portugal vs RD Kongo di Piala Dunia 2026. Simak susunan pemain, link live streaming, siaran TVRI, dan cara nonton gratisnya secara lengkap di sini Timnas Portugal akan memulai petualangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) dalam laga perdana Grup K. Cristiano Ronaldo bersama Portugal melawan DR Kongo di Piala Dunia 2026.

Simak cara nonton semua laga gratis lewat TVRI tanpa VPN dan tanpa biaya berlangganan. Klasemen Piala Dunia 2026 menghadirkan kejutan. Norwegia dan Argentina sukses memimpin grup usai meraih kemenangan impresif, membuat persaingan menuju fase gugur. Usia 41 tahun 132 hari, Cristiano Ronaldo cetak rekor pemain lapangan tertua starter di Piala Dunia 2026 saat Portugal buka kampanye lawan DR Kongo di Houston.

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