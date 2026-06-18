FAM melakukan perubahan besar di tubuh Timnas Malaysia dengan memutuskan untuk berpisah dengan pelatih Peter Cklamovski. Cklamovski resmi diberhentikan pada Kamis, 18 Juni 2026. Pelatih asal Australia tersebut ditunjuk sebagai pelatih Timnas Malaysia pada 16 Desember 2024.

Tak Ada Angin Tak Ada Hujan! Di FIFA Matchday pun Diam, Timnas Malaysia Berpisah dengan Pelatih Peter Cklamovski Keputusan mengejutkan diambil FAM dengan melakukan perubahan besar di tubuh Timnas Malaysia .

Peter Cklamovski yang sebelumnya menangani Harimau Malaya resmi diberhentikan pada Kamis, 18 Juni 2026. Pelatih asal Australia tersebut ditunjuk sebagai pelatih Timnas Malaysia pada 16 Desember 2024. Saat itu, ia menggantikan Pau Marti yang berstatus caretaker usai berakhirnya masa kepelatihan Kim Pan-gon. Cklamovski mendapat tugas untuk membawa Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia 2027.

Namun, upaya tersebut terganggu setelah muncul polemik terkait program naturalisasi yang berujung pada sanksi dari FIFA. Selama menangani Timnas Malaysia, Cklamovski mencatatkan hasil yang cukup impresif. Ia sukses mempersembahkan tujuh kemenangan dan satu hasil imbang, sekaligus membantu meningkatkan posisi Malaysia di ranking FIFA sebelum sanksi dijatuhkan. Hingga kini, FAM belum mengumumkan sosok pengganti Cklamovski.

Namun, nama Bojan Hodak disebut-sebut sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menukangi Harimau Malaya. Pelatih asal Kroasia tersebut saat ini sedang tidak menangani tim secara langsung setelah berpisah dengan Persib Bandung. Bagi sepak bola Malaysia, Bojan bukanlah sosok asing. Ia memiliki pengalaman panjang di Negeri Jiran dan pernah menangani sejumlah klub besar maupun tim nasional kelompok umur.

Bojan pernah melatih Kelantan FA pada 2012 hingga 2013, Johor Darul Ta'zim pada 2014 hingga 2015, serta Kuala Lumpur City pada periode 2021 hingga 2023. Selain itu, ia juga pernah dipercaya menukangi Timnas Malaysia U-19. Dari sisi prestasi, Bojan termasuk salah satu pelatih tersukses di kawasan Asia Tenggara. Bersama Persib Bandung, ia berhasil mempersembahkan gelar juara Liga 1 Indonesia dan menjadi salah satu pelatih asing yang mendapat apresiasi tinggi dari Bobotoh.

Saat berkarier di Malaysia, Bojan juga meraih sejumlah trofi bergengsi. Ia sukses memenangkan dua gelar Liga Malaysia, dua Piala FA Malaysia, satu Piala Super Malaysia, dua Piala Malaysia, serta trofi Piala AFF U-19 bersama Timnas Malaysia U-19. Kedekatan Bojan dengan Malaysia juga terlihat dari kehidupan pribadinya. Ia diketahui memiliki pasangan asal Malaysia dan keluarganya telah lama menetap di negara tersebut





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