Timnas Kanada Pelajari Kekalahan Awal, Target Kemenangan Lawan Qatar

Imbang 1-1 melawan Bosnia-Herzegovina, pelatih Jesse Marsch melihat ini sebagai kesempatan belajar untuk strategi depan, terutama dalam menghadapi Qatar di Piala Dunia 2026.

Pelatih Timnas Kanada Jesse Marsch menilai hasil imbang 1-1 melawan Bosnia-Herzegovina dalam laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 merupakan momen pembelajaran yang berharga. Pertandingan yang berlangsung di BMO Field Toronto pada Jumat waktu setempat itu berakhir dengan keselarasan setelah Bosnia awalnya unggul lewat gol Jovo Lukic di babak pertama.

Kanada berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua. Marsch mengkritik performa anak asuhnya di babak pertama yang dianggap kurang agresif dan memberikan ruang berlebihan kepada lawan. Namun ia mengapresiasi peningkatan signifikan di babak kedua, termasuk pergantian pemain yang efektif memberikan energi baru. Marsch menekankan bahwa setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang.

Dia menyoroti semangat juang tim yang mulai menekan setelah halftime. Hasil imbang ini mengantarkan Kanada ke puncak klasemen sementara Grup B dengan satu poin. Fokus tim kini beralih ke laga krusial melawan Qatar pada Kamis (18/6) di Vancouver. Marsch berharap tim dapat menerapkan semua pembelajaran dari pertandingan pertama untuk tampil lebih solid dan meraih kemenangan.

Timnas Qatar sendiri akan menjadi ujianChemistry dapat mengamankan poin penuh demi harapan lolos ke babak berikutnya. Dengan persiapan terbatas, pelatih dan staf akan menganalisis kekuatan dan kelemahan Qatar secara mendalam





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Piala Dunia 2026 Timnas Kanada Jesse Marsch Bosnia-Herzegovina Qatar

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