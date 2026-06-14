Timnas Jerman Menghancurkan Curacao dengan Skor Telak 7-1 di Piala Dunia 2026

Timnas Jerman menunjukkan kekuatan sesungguhnya saat menghancurkan Curacao dengan skor telak 7-1 pada laga Grup E Piala Dunia 2026 di Houston, Texas, Senin (15/6).

Timnas Jerman menunjukkan kekuatan sesungguhnya saat menghancurkan Curacao dengan skor telak 7-1 pada laga Grup E Piala Dunia 2026 di Houston, Texas, Senin (15/6). Sempat imbang, Jerman bangkit melalui gol Nmecha, Schlotterbeck, Havertz, Musiala, Brown, dan Undav untuk mendominasi jalannya pertandingan tersebut.

Sempat dikejutkan di awal laga, pasukan Julian Nagelsmann bangkit dan tampil dominan hingga peluit akhir. Namun, Curacao memberi kejutan melalui gol bersejarah Livano Comenencia di menit ke-21 yang membuat skor imbang 1-1. Gol tersebut menjadi yang pertama bagi Curacao sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Meski demikian, kualitas Jerman mulai terlihat jelang akhir babak pertama.

Nico Schlotterbeck mengembalikan keunggulan sebelum Kai Havertz menambah gol lewat penalti di masa injury time. Dominasi Die Mannschaft semakin menjadi-jadi. Serangan demi serangan terus mengalir hingga Nathaniel Brown dan Deniz Undav ikut mencatatkan nama di papan skor. Jerman menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam pertandingan ini, dengan gol-gol yang dihasilkan oleh beberapa pemain bintang.

Curacao, meskipun memberi kejutan di awal laga, tidak dapat bertahan melawan serangan Jerman yang terus-menerus. Pada akhirnya, Jerman keluar sebagai pemenang dengan skor yang sangat telak. Timnas Jerman menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang kuat dan siap untuk menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026. Mereka akan terus berjuang untuk mencapai tujuan mereka dan membuktikan bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik di dunia





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Timnas Jerman Curacao Piala Dunia 2026 Sepak Bola Julian Nagelsmann

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