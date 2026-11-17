Timnas Jerman juara grup Nations League usai menang 5-0 atas Belanda di Berlin. Jürgen Klopp memuji skuadnya, sementara Nmecha terdampak polemik selebrasi.

Timnas Jerman memastikan diri sebagai juara grup Nations League setelah dua kemenangan meyakinkan atas Serbia dan Belanda. Pelatih Jürgen Klopp tampak sangat puas dengan hasil pemusatan latihan kedua timnas tersebut. Pada Senin malam, timnya mengalahkan Belanda dengan skor 5-0 di Stadion Olimpiade Berlin.

Bagi Klopp, kemenangan atas rival bertetangga itu menjadi bukti bahwa era pelatih barunya berjalan sangat positif. Laga tersebut berpotensi dicatat dalam sejarah Deutscher Fußball-Bund (DFB) sebagai awal kebangkitan timnas Jerman yang kembali memikat publik.

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Klopp Puji Skuad Timnas Jerman

Jürgen Klopp menyatakan bahwa ia sudah jatuh cinta sejak pertama kali bertemu skuad berisi 44 pemain yang dipanggilnya pada periode pertama sebagai pelatih timnas. Ia menyebut mereka sebagai kelompok yang sangat istimewa karena mampu meraih kemenangan meyakinkan atas Serbia dan Belanda.

Klopp juga memuji kualitas individu dalam timnya dan menilai para pemainnya terus memberi kejutan bagi diri mereka sendiri. Ia menambahkan bahwa semua pihak pulang dengan senyum setelah pemusatan latihan tersebut berakhir.

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Meski demikian, tidak semua pemain disebut merasakan hal yang sama. Di tengah banyaknya pemain yang menjadi pemenang dari periode pemanggilan kedua ini, sejumlah nama justru kembali ke klub masing-masing dalam posisi yang setidaknya sedikit dirugikan.

Nmecha Terdampak Polemik Selebrasi

Gelandang Borussia Dortmund, Nmecha, menjadi sorotan utama setelah gestur selebrasinya dinilai sangat kontroversial. Ia kembali memperagakan selebrasi tersebut saat mencetak dua gol dalam laga Bundesliga melawan SV Elversberg pada akhir pekan sebelum jeda internasional.

Setelah insiden itu, departemen suporter dan pembinaan Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke dari pihak Dortmund, serta DFB meminta Nmecha untuk secara jelas menjauhkan diri dari kampanye The King's Return. Kampanye itu disebut didukung oleh Nmecha dan jaringan evangelikal Ballers in God, yang antara lain dituding mengecam aborsi serta dianggap homofobik dan memusuhi kaum queer.

Nmecha akhirnya memenuhi permintaan tersebut melalui pernyataan tertulis. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa gestur itu tidak dimaksudkan untuk menonjolkan dirinya maupun organisasi mana pun, dan ia dikabarkan berjanji untuk sepenuhnya meninggalkan selebrasi tersebut di masa mendatang.

Apakah polemik itu memengaruhi keputusan Klopp untuk dua kali menempatkan Nmecha di bangku cadangan saat menghadapi Serbia dan Belanda, hanya dengan sembilan menit bermain, masih sebatas spekulasi. Namun, selama jeda internasional, Nmecha dinilai kehilangan simpati sebagian penggemar sepak bola Jerman sekaligus berpotensi kehilangan tempatnya sebagai pemain inti timnas.

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Persaingan Posisi di Lini Tengah dan Belakang

Penurunan peluang Nmecha tidak sepenuhnya disebabkan oleh penampilannya sendiri, karena ia hanya bermain sembilan menit saat melawan Serbia pada Jumat malam. Faktor utamanya adalah performa gemilang trio lini tengah Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, dan Florian Wirtz, yang tampil meyakinkan dalam kedua laga tersebut.

Hal serupa juga berlaku bagi Tom Bischof dari Inter Milan. Meski tampil cemerlang pada pemusatan latihan sebelumnya, ia mendapat waktu bermain sedikit lebih dari setengah jam dari Klopp saat menghadapi Serbia dan Belanda.

Di lini belakang, Malick Thiaw dari Newcastle United dipercaya mengisi posisi bek tengah bersama Jonathan Tah saat melawan Serbia. Klopp menghargai kemampuan Thiaw dalam membangun serangan lewat umpan vertikal, ditambah tinggi badannya yang mencapai 1,94 meter, yang menjadi keunggulan menghadapi Serbia yang gemar bermain bola panjang.

Di sisi kanan lini belakang, Philipp Treu dari SC Freiburg tampaknya menjadi pilihan utama Klopp. Finn Jeltsch dari Stuttgart juga mendapat pujian sang pelatih dan akhirnya menjalani debut bersama timnas Jerman melawan Belanda, sementara Bisseck dinilai dapat bermain di sisi kanan maupun tengah lini belakang.