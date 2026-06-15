Timnas Jepang Imbang 2-2 Lawan Belanda, Moriyasu Ucapkan Terima Kasih

Timnas Jepang bermain imbang 2-2 melawan Belanda di laga perdana Grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu secara khusus mengucapkan terima kasih kepada rakyat Belanda atas kontribusi mereka terhadap perkembangan sepak bola Jepang.

Timnas Jepang berhasil mengamankan satu poin di laga perdana Grup F Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang 2-2 melawan Belanda pada Senin (15/6/2026) dini hari WIB.

Pertandingan yang berlangsung sengit ini menyajikan aksi saling balas gol antara kedua tim. Jepang sempat unggul lebih dulu melalui gol cepat di menit awal, namun Belanda berhasil menyamakan kedudukan sebelum akhirnya Jepang kembali memimpin. Belanda kemudian menyamakan skor di babak kedua, membuat kedua tim harus berbagi angka. Meskipun hasil imbang, pelatih Jepang Hajime Moriyasu menilai timnya memiliki peluang untuk meraih hasil yang lebih baik.

Setelah konferensi pers resmi, Moriyasu secara mendadak mengangkat topik yang tidak biasa. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada wartawan Belanda yang hadir dan secara khusus kepada rakyat Belanda. Dalam pernyataannya yang dilansir dari Soccer Digest, Moriyasu mengenang kontribusi besar para pelatih dan pemain Belanda terhadap perkembangan sepak bola Jepang.

"Ketika saya berada di tim nasional Jepang, saya dilatih oleh seorang pelatih Belanda bernama Hans Ooft. Dia memiliki pengaruh besar tidak hanya pada saya tetapi juga pada pelatih-pelatih Jepang lainnya, yang pada akhirnya mengarah pada perkembangan sepak bola Jepang," ujarnya. Moriyasu juga menyebut legenda Belanda lainnya, Wim Jansen, yang pernah menjabat sebagai manajer Sanfrecce Hiroshima dan pelatih Urawa Reds.

"Selain kedua orang itu, banyak pelatih dan pemain lain dari Belanda juga telah bekerja keras untuk meningkatkan level sepak bola Jepang, dan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada mereka. Terima kasih," sambungnya. Gestur ini menunjukkan hubungan erat antara sepak bola Jepang dan Belanda, yang telah terjalin selama puluhan tahun.

Di sisi lain, hasil imbang ini membuat persaingan di Grup F semakin ketat, mengingat Swedia sebelumnya berhasil membantai Tunisia dengan skor telak 5-1, berkat performa gemilang duet bomber Liga Inggris Alexander Isak dan Viktor Gyokeres. Kedua tim kini harus bekerja keras untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Jepang akan menghadapi Swedia di laga berikutnya, sementara Belanda akan berhadapan dengan Tunisia. Pertandingan-pertandingan ini diprediksi akan berlangsung menarik dan menentukan nasib kedua tim di turnamen





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Jepang Belanda Piala Dunia 2026 Hajime Moriyasu Sepak Bola

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