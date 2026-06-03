Timnas Italia Tampil Eksperimental, Kalahkan Luksemburg dengan Tipis

Timnas Italia tampil dengan skuad eksperimental dan berhasil kalahkan Luksemburg dengan kemenangan tipis. Dengan demikian, mereka menandakan era baru pasca-kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026.

BOLASPORT. COM - Tampil dengan skuad eksperimental, timnas Italia susah payah kalahkan Luksemburg dengan kemenangan tipis. Agenda FIFA Matchday awal Juni menandakan era baru timnas Italia pasca-kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 .

Gli Azzurri melakukan revolusi besar-besaran untuk menata ulang persepakbolaan mereka dari nol, dimulai dengan lawatan ke markas timnas Luksemburg. Mentas di Stade de Luxembourg, Rabu (3/6/2026) waktu setempat, Italia susah payah menundukkan tuan rumah yang notabene salah satu kurcaci di Eropa. Setelah Gennaro Gattuso lengser, kendali kepelatihan La Nazionale dipegang bos interim, Silvio Baldini. Ia benar-benar memanfaatkan agenda uji coba kali ini sebagai medan percobaan guna menjajal para pemain muda.

Dari 25 pemain yang dipanggil ke skuad, hanya empat orang yang sudah berpengalaman mencicipi penampilan di timnas senior Italia. Mereka ialah kiper Gianluigi Donnarumma yang bertindak sebagai kapten sekaligus personel paling senior (81 caps), bek Marco Palestra (2), gelandang Niccolo Pisilli (2), dan bomber Francesco Pio Esposito (7). Selebihnya atau 21 personel lainnya berkesempatan menjalani debut di pertandingan ini! Delapan pemain di antaranya bahkan dicomot dari klub kasta bawah Liga Italia.

Dengan skuad yang begitu muda, Italia tidak menunjukkan tanda-tanda dominasi yang kuat. Bahkan, mereka cenderung kalah dalam pertandingan ini, dengan beberapa kesalahan yang cukup signifikan. Namun, dengan demikian, mereka juga menunjukkan potensi yang sangat besar. Dalam pertandingan ini, Italia berhasil mencetak dua gol, sementara Luksemburg hanya mencetak satu gol.

Kemenangan ini memberikan Italia kepercayaan diri yang sangat besar, terutama setelah mereka berhasil mengalahkan salah satu tim kuat di Eropa. Dengan demikian, mereka siap untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan





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Timnas Italia Luksemburg Piala Dunia 2026 Gli Azzurri Silvio Baldini

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