Timnas Iran harus meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke basis latihan di Tijuana, Meksiko, hanya beberapa jam setelah pertandingan imbang 2-2 melawan Selandia Baru di Piala Dunia FIFA 2026. Pelatih Amir Ghalenoei dan kapten Mehdi Taremi mengeluh karena tidak diberi waktu untuk pemulihan fisik, sementara perjalanan menjadi terhambat oleh pemeriksaan keamanan yang ketat. Artikel ini juga mengupas berbagai isu sekitar timnas Iran, termasuk protes diaspora, simbolisasi politik, dan langkah pindah markas untuk mengatasi masalah visa serta ancaman keamanan.

Timnas Iran harus meninggalkan Amerika Serikat segera setelah pertandingan perdana mereka di Piala Dunia FIFA 2026 melawan Selandia Baru. Rombongan inti tim tersebut diwajibkan naik pesawat untuk melakukan perjalanan sekitar 140 mil (225 kilometer) kembali ke Tijuana , Meksiko, yang menjadi basis latihan mereka selama turnamen.

Pelatih Iran, Amir Ghalenoei, menyatakan bahwa timnya tidak diberi waktu untuk proses pemulihan fisik yang biasa dilakukan setelah pertandingan.

"Mereka bahkan tidak memberi kami waktu untuk pemulihan. Setelah pertandingan hari ini, mereka mengatakan kepada kami, 'Kalian harus segera pergi.

' Bagi kami, waktu pemulihan sangat penting," ujar Ghalenoei melalui seorang penerjemah. Ia tidak menyebutkan pihak yang memerintahkan pulang cepat tersebut. Kapten tim, Mehdi Taremi, menambahkan bahwa perjalanan yang biasanya singkat antar wilayah justru menjadi sangat panjang akibat prosedur keamanan yang ketat dan pengaturan yang tidak biasa.

"Menurut saya, ini sangat aneh. Seolah-olah ada pihak lain yang mengatur semua rencana untuk kami," katanya. Taremi透露 bahwa rencana awal adalah menginap di Los Angeles untuk pemulihan, namun tim langsung Dillon untuk kembali ke kamp di Tijuana. Timnas Iran masih memiliki dua pertandingan tersisa di fase grup, melawan Belgia di Inglewood pada Minggu dan Mesir di Seattle pekan depan.

Kejadian ini menambah sorotan terhadap situasi politik yang dihadapi Timnas Iran di atas lapangan. Di luar konteks perjalanan, beberapa ratus warga keturunan Iran di Amerika Serikat menggelar protes terhadap pemerintah Iran di luar stadion. Di dalam stadion, suporter diaspora Iran mengecam The by menoleh dan membelakangi saat lagu kebangsaan Iran dibunyikan. Banyak simbol Singa dan Matahari-yang menjadi elemen bendera Iran pra-Revolusi 1979-dipamerkan oleh penonton meskipun FIFA berusaha membatasinya.

Artikel ini juga menyertakan berbagai berita pendukung lainnya, seperti keputusan Iran memindahkan markas ke Tijuana untuk mengatasi masalah visa dan keamanan, serta spekulasi regarding potensi penarikan diri atau skandal yang mengancam partisipasi Iran di Piala Dunia 2026. Artikel mencakup juga gema berita tentang larangan warga Iran masuk AS dan dampaknya pada timnas, serta temuan mayat memblud near markas latihan di Meksiko.

Konteks turnamen ini sendiri adalah Piala Dunia FIFA 2026 yang Diselenggarakan bersama Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dengan 48 tim peserta





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