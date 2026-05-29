Timnas Iran dan Irak Tampil Sukses di Laga Uji Coba Piala Dunia 2026

Kedua wakil Asia, Iran dan Irak, menunjukkan performa kuat dalam laga uji coba menyambut Piala Dunia 2026. Iran menang telak 3-1 atas Gambia meski sempat ketinggalan, sementara Irak bersiap menghadapi Andorra.

Peserta Piala Dunia 2026 telah memulai persiapan dengan menggelar serangkaian laga uji coba . Dua timnas Asia, Iran dan Irak, menampilkan penampilan Impresif dalam pertandingan persiapan mereka.

Iran menghadapi timnas Afrika Gambia di Antalya, Turki, sementara Irak berhadapan dengan Andorra dari Eropa. Dalam laga tersebut, Iran berhasil mengalahkan Gambia dengan skor 3-1 setelah sempat tertinggal pada menit ke-42 akibat gol Omar Colley. Di babak kedua, Iran membalas melalui tiga gol dari Aria Yousefi pada menit ke-47, Ramin Rezaeian pada menit ke-59, dan Mehdi Taremi pada menit ke-68. Kemenangan ini diharapkan mengingat positioning Iran yang lebih tinggi dalam peringkat FIFA dibandingkan Gambia, yaitu peringkat 21 versus 116.

Selain itu, Gambia hanya menghadirkan 15 pemain karena beberapa di antaranya mengalami masalah visa dan sebagian menolak untuk bertanding di luar jendela FIFA. Sementara itu, Irak akan menguji andalannya melawan Andorra dalam laga uji coba lainnya. Kedua tim ini梧 aim untuk mengoptimalkan formasi dan taktik menjelang turnamen Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara





