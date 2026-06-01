Timnas Irak Siap Tampil di Piala Dunia 2026, Frans Putros Jadi Andalan

Irak kembali ke panggung Piala Dunia setelah 40 tahun. Kehadiran Frans Putros, pemain Persib Bandung, menjadi sorotan. Skuad pimpinan Graham Arnold hadir dengan pemain berpengalaman di semua posisi untuk menghadapi Grup I dengan Prancis, Senegal, dan Norwegia.

Irak kembali tampil di Piala Dunia setelah 40 tahun penantian. Keikutsertaan mereka di edisi 2026 memiliki makna istimewa, terutama bagi publik sepak bola Indonesia karena Frans Putros yang baru mengantar Persib Bandung juara BRI Super League 2025/2026 berada dalam skuad.

Putros, berusia 32 tahun, dipercaya Graham Arnold karena fleksibilitasnya sebagai bek kiri atau gelandang bertahan. Di belakang, Irak mengandalkan Rebin Sulaka, Merchas Doski, Hussein Ali, dan Manaf Younis. Di depan, Aymen Hussein menjadi ujung tombak utama dengan dukungan Ali Al Hamadi, Ali Jassim, Ali Yousef, dan Mohanad Ali. Lini tengah dihuni Zidane Iqbal, Aimar Sher, Kevin Yakob, dan Amir Al Ammari yang bermain di Eropa.

Irak berada di Grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia setelah menang 2-1 atas Bolivia di play-off antarbenua. Skuad lengkap mencakup Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahseen, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski, Ahmed Yahya, Zaid Ismail, Frans Putros, Mustafa Saadoon, Amir Al Ammari, Kevin Yakob, Zidane Iqbal, Aimar Sher, Ibrahim Bayesh, Ahmed Qasim, Youssef Amyn, Marko Farji





