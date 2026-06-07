Timnas Inggris Raih Kemenangan 1-0 Atas Selandia Baru dalam Persiapan Piala Dunia 2026

Timnas Inggris menutup laga uji coba melawan Selandia Baru dengan skor 1-0 berkat gol Harry Kane, meski performa dianggap belum optimal karena cuaca ekstrem dan kondisi lapangan yang sulit.

Timnas Inggris memulai persiapan mereka untuk Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Selandia Baru dalam laga uji coba di Stadion Raymond James, Tampa, Florida pada Sabtu.

Gol tunggal yang gave kemenangan dicetak oleh Harry Kane dari Bayern Munich, yang juga dinobatkan sebagai kandidat kuat untuk Ballon d'Or 2026, dengan sundulan terarah yang dilakukan menjelang akhir babak pertama. MeskipunIPPERTEMUAN menghasilkan skor memenangkan, penampilan tim masih dinilai belum optimal karena kondisi cuaca ekstrem dan lapangan yang sulit dianggap sebagai penghambat utama.

Pelatih Thomas Tuchel mengakui bahwa tim bermain tanpa rencana yang jelas di awal pertandingan, namun mereka berhasil mengubah strategi di paruh kedua dengan menjadi lebih agresif dan menguasai pertandingan dengan lebih baik. Tuchel berkomentar, Saya baik-baik saja dengan itu. Saya tidak terlalu senang dengan itu. Saya lebih menyukai babak kedua daripada babak pertama.

Saya pikir kami lebih bersemangat di babak kedua, lebih agresif dalam menguasai dan tanpa bola, menciptakan lebih banyak peluang. Selain pertandingan, perhatian juga tertarik pada pengalaman penonton di stadion, di mana harga minuman seperti bir premium dijual seharga 18 dolar AS (sekitar Rp 324,7 ribu) dan bir lokal seharga 16,75 dolar AS (Rp 302 ribu), yang dianggap mahal oleh banyak suporter. Debut Rio Ngumoha dalam timnas utama juga mendapat pujian meski harus bertahan dengan kondisi cuaca yang ekstrem di Florida.

Laga ini menjadi bagian dari serangkaian persiapan Inggris menjelang Piala Dunia 2026, yang diharapkan dapat memberikan pola permainan yang lebih baik di kompetisi lebih lanjut. Artikel ini juga menyertakan berita-berita terkait lainnya seperti usulan perizinan sipil untuk kepolisian, klasemen Moto3, dan kemenangan timnas U19 Indonesia atas Vietnam, namun fokus utama tetap pada pertandingan Inggris melawan Selandia Baru





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Timnas Inggris Piala Dunia 2026 Harry Kane Selandia Baru Thomas Tuchel

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